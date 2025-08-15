Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una imagen de actuación de la Ertzaintza durante un accidente en la N-638 ajena a este hecho. De la Hera

Fallece el joven que sufrió un grave accidente de moto hace tres semanas en Hondarribia

El motorista, natural de Irun y de 26 años de edad, se salió de la calzada en la N-638 y no pudo recuperarse de las graves heridas sufridas

I.G.

San Sebastián

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:13

El motorista que sufrió un grave accidente el pasado 16 de julio a la altura del aeropuerto de Hondarribia falleció este pasado miércoles. El ... joven, vecino de Irun de 26 años de edad, no pudo recuperarse de las graves heridas que se produjo a raíz del siniestro y tras casi tres semanas en el hospital murió este miércoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Aquella tragedia marcó a nuestro hijo para siempre pero él siguió viniendo a los fuegos artificiales»
  2. 2

    La foto de la Semana Grande: los últimos cuatro alcaldes juntos en el Ayuntamiento
  3. 3 Alertan de la venta en La Bretxa en Donostia de los quesos franceses contaminados con listeria que han causado al menos dos muertos
  4. 4

    El fondo de financiación Baghdadi Capital, sponsor principal de la Real Sociedad: «Es un sueño hecho realidad»
  5. 5

    El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  6. 6 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería vasca
  7. 7

    Gipuzkoa esquiva los grandes incendios forestales gracias al cuidado de sus montes
  8. 8 La huida de un oso en los Pirineos en mitad de la noche que ha terminado con dos jóvenes en el hospital
  9. 9 Viaja a San Sebastián solo para probar este pintxo de tortilla de patata: «Es la mejor del mundo»
  10. 10 Xabier Anduaga: «Salía durante toda la noche y actuaba a las once de la mañana como si nada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fallece el joven que sufrió un grave accidente de moto hace tres semanas en Hondarribia

Fallece el joven que sufrió un grave accidente de moto hace tres semanas en Hondarribia