Fallece el joven que sufrió un grave accidente de moto hace tres semanas en Hondarribia

El motorista que sufrió un grave accidente el pasado 16 de julio a la altura del aeropuerto de Hondarribia falleció este pasado miércoles. El ... joven, vecino de Irun de 26 años de edad, no pudo recuperarse de las graves heridas que se produjo a raíz del siniestro y tras casi tres semanas en el hospital murió este miércoles.

El joven, cuyo nombre responde a las iniciales A.S.J., resultó herido de gravedad en un accidente de tráfico que tuvo lugar a las 6.30 horas, cuando circulaba por la N-638. En un momento dado, y por causas que se desconocen, el motorista perdió el control de su vehículo y se salió de la calzada a la altura del aeropuerto de Hondarribia. Como consecuencia del siniestro, el joven sufrió graves heridas, con lo que fue trasladado al Hospital Donostia para ser atendido. La Ertzaintza abrió una investigación para determinar las causas del accidente.

Semana trágica en las carreteras

Esta última semana ha resultado trágica en las carreteras de Gipuzkoa, ya que además del fallecimiento de este joven motorista, también se han producido otros dos accidentes mortales en el territorio. El primero de ellos tuvo lugar el pasado viernes, cuando un joven de 28 años, X.Z.A., y vecino de Berrobi, falleció en Tolosa tras sufrir una colisión entre su vehículo y un autobús. El suceso mortal ocurrió en el conocido como vial, en la calle Jon Andoni Irazusta del municipio. Según confirmaron los Bomberos de Gipuzkoa, el autobús iba sin pasajeros en el momento del choque.

El segundo siniestro mortal tuvo lugar dos días después, cuando una joven de 21 años perdió la vida sobre la una de la madrugada como consecuencia de una salida de calzada de una moto en Donostia. Su acompañante, un varón de 22 años y que conducía el vehículo, fue ingresado en el Hospital Donostia.

Accidentes en Gipuzkoa en 2025

En lo que va de año son 14 las personas que han perdido la vida en accidente de tráfico en las carreteras de Gipuzkoa. De todas ellas, un total de 11 (78,57%) pertenecían a alguno de los colectivos considerados vulnerables: cinco viajaban en una motocicleta, dos circulaban en bicicleta, uno iba en patinete y tres eran peatones que fueron arrollados por un vehículo a motor.

Diez fallecidos eran varones, y las otras cuatro víctimas mortales eran mujeres. Se da la circunstancia de que ninguna de ellas conducía un vehículo: dos fueron objeto de sendos atropellos, una menor iba de copiloto en un coche y otra joven, ayer, iba de paquete en una moto.