Euskotren ofrecerá un servicio especial de trenes para los dos próximos domingos de regatas de La Concha Ampliará los servicios para los próximos domingos 7 y 14 de septiembre

Catalina Cárdenas Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:13 Comenta Compartir

Como cada año, vuelve a Donostia uno de los eventos deportivos más importantes, donde se concentran miles de visitantes en la Bahía de La Concha. Por ese motivo, Euskotren ofrecerá un servicio especial de trenes este domingo 7 de septiembre y el 14 de septiembre para que los usuarios lleguen en transporte público a las regatas de la Bandera de La Concha en San Sebastián.

En un comunicado, la entidad Euskotren ha informado que reforzará su servicio habitual de trenes que conecta las estaciones de Zumaia y Amara, en San Sebastián. La frecuencia habitual de los domingos en la línea E1 se ampliará con varias circulaciones especiales. Con el fin de poder distribuirse con mayor facilidad en los trenes y por lo tanto ofrecer un mejor servicio.

Para evitar aglomeraciones, Euskotren recomienda a las personas usuarias que consulten los horarios con antelación en la APP oficial, así como en el buscador de la web euskotren.eus.

Aquellas personas que necesiten ampliar esta información tienen a su disposición el teléfono de Euskotren 944 333 333. Además tienen la opción de informarse en las estaciones y apeaderos servidas con personal de la entidad.