Euskalmet eleva a naranja el aviso por fuertes precipitaciones esta tarde en Gipuzkoa

Saquen los paraguas que se viene una tarde noche lluviosa. Aunque cueste creerlo, después de estos días veraniegos en los que los guipuzcoanos han aprovechado para tomar el sol en playas y piscinas, va a a llover. Ya desde esta tarde se irán formando nubes de evolución debido al calor acumulado y la inestabilidad de las capas altas de la atmósfera, que terminarán descargando chubascos tormentosos. Según la previsión de Euskalmet estos podrían ser localmente intensos y podrían venir acompañados de granizo y rachas fuertes de viento. Por ello, ha activado dos avisos: uno naranja en el interior y otro amarillo en el litoral. En ambos casos por fuertes precipitaciones y permanecerán activos desde las 18.00 horas hasta las 24.00h.

En el interior, donde se espera que llueva con más intensidad, se podrían alcanzar los 30 l/m² en una hora, el doble que en los municipios costeros. En todo Gipuzkoa los chubascos podrían venir acompañados de granizo (2-4 cm), de rachas fuertes o muy fuertes de viento (60-100 km/h) y de tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas se mantendrán, sin embargo, sin grandes cambios, de modo que superarán en general los 30 grados.

Aunque llueva no será por mucho tiempo. Los chaparrones darán una tregua duante la mañana del sábado. Y es que no será hasta la tarde cuando vuelvan a hacer acto de presencia aunque con menor intensidad que hoy, por lo que en principio no se activará el aviso amarillo en el territorio.

En cuanto a las temperaturas máximas, éstas se resentirán ligeramente, haciendo más llevadero el calor. El viento soplará de componente oeste en la costa y norte por la tarde. El domingo se recuperará el tiempo veraniego, pero todo apunta a que el lunes volverá la inestabilidad.

Cambio en la Ehunmilak

Esta inestabilidad afectará, entre otros eventos, a la Ehunmilak Ultra-Trail. El trazado inicial de 171 kilómetros se ha reducido a 125 kilómetros con el objetivo de garantizar la seguridad de corredores y voluntarios. Además, la salida, que estaba prevista para este viernes por la tarde, se ha retrasado al sábado por la mañana, evitando así las horas de mayor riesgo meteorológico.

También pueden verse afectadas las celebraciones de los partidos de la Donosti Cup o las celebraciones por San Cristóbal en diversas localidades de Gipuzkoa.