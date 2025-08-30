Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La georgiana Ella Seturidze pasea por una calle de Zarautz, donde reside actualmente. Lobo Altuna

«Me escupió en plena calle ante mis niños y me dijo: 'vete a tu puto país'»

La georgiana Ella Seturidze, residente en Zarautz, sufrió el año pasado un incidente con un vecino que le acusó de tirar el plástico del helado al contenedor del orgánico

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:12

Lleva diez años en Zarautz y lo primero que constata es que «el pueblo me trata bien y no tengo problemas». Pero Ella Seturidze, georgiana ... nacida en Rusia, es una de las víctimas de delito de odio por racismo que detecta la estadística del Gobierno Vasco. Integrada ya en el municipio de Urola Kosta –regenta una pequeña tienda de ropa infantil y su clientela afirma estar encantada–, en septiembre del año pasado vivió el bochornoso momento que le llevó a interponer una denuncia ante la excepción intolerante que confirma la regla de respeto.

