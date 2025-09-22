Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una venta inexistente, firmas falsas y un préstamo de una empresa de Courtois: un donostiarra se enfrenta a 3 años de cárcel por estafa

El acusado logró un préstamo de 260.000 euros que nunca devolvió para completar una compraventa de un piso en la calle Matía de la capital de Gipuzkoa que nunca se produjo

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:42

Una propietaria de un piso que no tenía ninguna intención de venderlo y un comprador que desconocía que había firmado un precontrato para adquirir un ... bien inmobiliario. Es el señuelo que el acusado de una estafa utilizó en 2022 para conseguir un préstamo que nunca ha devuelto y que ha sido juzgado este lunes en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. La sesión ha quedado vista para sentencia y el acusado se enfrenta a 3 años de prisión y la empresa -de la que es único titular- a una multa de 810.000 euros por los delitos de estafa agravada y de falsedad de documento mercantil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  3. 3 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  4. 4 El bonito gesto de Angelina Jolie con los fans de San Sebastián en el Zinemaldia
  5. 5

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  6. 6 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  7. 7 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  8. 8

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa
  9. 9

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Bilbao con la peligrosa banda juvenil 'LDS'
  10. 10 Angelina Jolie: «Amo a mi país, pero ahora no lo reconozco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una venta inexistente, firmas falsas y un préstamo de una empresa de Courtois: un donostiarra se enfrenta a 3 años de cárcel por estafa

Una venta inexistente, firmas falsas y un préstamo de una empresa de Courtois: un donostiarra se enfrenta a 3 años de cárcel por estafa