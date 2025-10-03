Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Interior del bar-restaurante del Casino de Irun.

Un emblemático local de Irun reabre sus puertas hoy con música en directo

El histórico Casino de Irun vuelve a abrir sus puertas este viernes con una propuesta renovada que busca convertirse en referente de la hostelería local

L. G.

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:20

Comenta

El histórico Casino de Irun vuelve a abrir sus puertas este viernes con una propuesta renovada que busca convertirse en referente de la hostelería local. La inauguración, a las 19.00 horas, estará acompañada por la música del grupo Remember y marcará el inicio de una nueva aventura para Antonio Natalio, sumiller italiano afincado desde hace años en la comarca del Bidasoa.

El restaurante del Casino apostará por una cocina tradicional con productos de calidad: carnes selectas, pescado fresco y un guiño a las raíces de Natalio con productos italianos. También quiere recuperar las tostas del bar Tino. También el hostelero quiere dar importancia al bar y a sus pintxos, no solo al restaurante.

El Casino no es el único proyecto en marcha. En apenas dos semanas, Natalio abrirá el Sardara en Hondarribia, de la mano de una empresa española de vending. Tras un lavado de cara, el local buscará atraer no solo a turistas, sino también a la clientela local con pintxos, barra dinámica y un cocinero de Hondarribia al frente de la oferta gastronómica.

Apuesta por la hostelería de Irun

Natalio no es un desconocido en la hostelería irundarra. En 2018 abrió el bar Tino en la calle República Argentina. Un año después llegaría el Bohemian en la calle Mayor, y en 2020 asumió el reto de gestionar el emblemático Gaztelumendi, templo de los famosos picantes y quesos irundarras.

MÁS INFORMACIÓN

La pandemia obligó a cerrar Tino y Bohemian, pero Natalio decidió volcar sus esfuerzos en el Gaztelu. Su fórmula, asegura, se basa en cuidar al equipo y en una atención al cliente impecable. «La materia prima puede comprarse buena, pero el trato es lo que marca la diferencia», afirma. Dos de los camareros que lo han acompañado en esa filosofía serán ahora los responsables del nuevo Casino.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  6. 6

    Cientos de estudiantes se manifiestan en Donostia en apoyo al pueblo palestino
  7. 7

    La batalla de Alderdi Eder se pone al rojo vivo
  8. 8 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI
  9. 9 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  10. 10

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un emblemático local de Irun reabre sus puertas hoy con música en directo

Un emblemático local de Irun reabre sus puertas hoy con música en directo