Dos heridos en la autovía entre Beasain y Bergara a la altura de Antzuola

Han sido trasladados al Hospital de Zumarraga

A. I.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:55

Dos personas han resultado heridas este domingo por la mañana tras la salida de calzada de un vehículo. Según ha informado el Departamento de Seguridad, ... el accidente se ha producido alrededor de las 9.30 horas en la AP-636, la autovía que enlaza Beasain y Bergara, a su paso por Antzuola. Las víctimas han sido trasladadas al Hospital de Zumarraga.

