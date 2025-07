Donostia registró 40 accidentes de patinetes eléctricos el año pasado

Van camino de ser una revolución para la movilidad urbana. Es cada vez más habitual encontrarse patinetes eléctricos en las calles de nuestras ciudades. Oficialmente ... reciben la denominación de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), y la cifra de usuarios que se suman a esta nueva forma de transporte va a más. El 'boom' de los patinetes eléctricos tiene sus pros y sus contras. Por un lado, pueden llegar a ser una opción práctica, accesible y sostenible para moverse por la ciudad. Por otro lado, las altas velocidades que alcanzan y, en muchas ocasiones, la falta de medidas de seguridad, los convierte en un elemento peligroso para la vía. El año pasado se registraron hasta 40 accidentes de patinetes eléctricos en Donostia.

Representan el 1,8% de los 2.222 incidentes intervenidos por la Policía Municipal, pero el aumento de usuarios de VMP presagia un incremento también en la cifra de accidentes. Ya se observa un crecimiento comparándolo con los datos de cinco años atrás, cuando se registraron 33 percances, siete menos que en 2024. En lo que va de año, la Guardia Municipal ha identificado 19 accidentes con patinetes eléctricos implicados.

El Ayuntamiento establece un filtro que desgrana el total de sucesos dependiendo del tipo de incidente que se encuentran los agentes municipales. En 2024, 14 de los 40 accidentes se saldaron sin afectados, en 22 de ellos el conductor resultó herido y se notificaron 4 atropellos.

En los primeros seis meses del presente curso la tendencia es similar, aunque llama la atención que ya se ha registrado el mismo número de atropellos de VMP (cuatro) que en todo el año pasado. En 10 de los 19 incidentes no ha habido heridos y el conductor del vehículo ha salido afectado en 5 de ellos.

Uso del casco Donostia carece de una normativa que obligue a utilizar casco, sólo definen por dónde pueden circular

Aunque en la capital del territorio el número de accidentes todavía no es pronunciado, la proliferación de patinetes eléctricos en ciudades más grandes ha llevado el debate sobre su normativa a los despachos de la Dirección General de Tráfico (DGT), institución encargada de la seguridad vial. Se prevé que la reforma definitiva del Reglamento General de Circulación, que entrará en vigor a lo largo de este año, incluya varios puntos que regulen el uso de estos vehículos.

Hasta ahora, por ejemplo, la obligación de llevar casco en los VMP dependía de las ordenanzas municipales. En cambio, la reforma del reglamento de la DGT establecerá su uso obligatorio a nivel nacional. Esta actualización tiene su base en la Ley 18/2021, que modificó la Ley sobre Tráfico e introdujo la obligatoriedad de este instrumento de seguridad, aunque está tardando en concretarse. Grandes núcleos urbanos como Barcelona han decidido adelantarse e implantar esta norma a través de una ordenanza municipal. Desde febrero de este año se implantan sanciones de hasta 100 euros por no llevar casco en la ciudad condal.

«Nos ceñimos a la DGT»

Por el contrario, Donostia no tiene «una normativa escrita como tal», según indican fuentes del Ayuntamiento. «Nos ceñimos a la normativa establecida por la DGT y lo único que regulamos es por dónde pueden circular los patinetes». La reglamentación municipal establece que los patinetes eléctricos «podrán circular por las vías reservadas para bicicletas, pero no por las aceras, Parte Vieja, parques o zonas peatonales». No obstante, no existe ninguna norma que decrete la obligación de utilizar el casco, ya que la reforma del Reglamento General de Circulación todavía no ha entrado en vigor.

Aunque la normativa definitiva está pendiente de cristalizar, la DGT define en el documento vigente una serie de obligaciones para «garantizar la seguridad de los usuarios». Deben llevar equipados reflectores y luces tanto en la parte delantera como en la trasera, y también tienen que tener un timbre instalado. Está prohibido circular con más de una persona a bordo y tampoco se pueden utilizar auriculares o teléfono móvil. La legislación actual mantiene el uso del casco como una «recomendación», igual que contratar un seguro de responsabilidad civil. Esto último se convertirá en obligación en 2026.