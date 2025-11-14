Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gallinas de una granja avícola en Muskiz. Yvonne Iturgaiz

La Diputación insiste en que la decisión de confinar a todas las aves por la gripe aviar es «desproporcionada»

Las tres diputaciones y representantes del sector se reunirán el lunes con el Gobierno Vasco para valorar la decisión

Martin Ruiz Egaña

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:29

El diputado de Equilibrio Territorial Verde, Xabier Arruti, ha insistido este viernes en un acto en Hondarribia en que la decisión de confinar todas las ... aves a nivel estatal como prevención ante la gripe aviar es «desproporcionada». Arruti ha subrayado que «la realidad aquí es que no hay casos y que no sería necesario confinar, nos parece excesivo». La orden ministerial de confinar a todas las aves no ha gustado en la Diputación de Gipuzkoa «por dos razones», según ha expresado el diputado foral. «Entendemos que tenemos nuestras competencias propias y creemos que se ha dado un tratamiento único a las distintas realidades que hay en el Estado».

