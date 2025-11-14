La Diputación insiste en que la decisión de confinar a todas las aves por la gripe aviar es «desproporcionada»

El diputado de Equilibrio Territorial Verde, Xabier Arruti, ha insistido este viernes en un acto en Hondarribia en que la decisión de confinar todas las ... aves a nivel estatal como prevención ante la gripe aviar es «desproporcionada». Arruti ha subrayado que «la realidad aquí es que no hay casos y que no sería necesario confinar, nos parece excesivo». La orden ministerial de confinar a todas las aves no ha gustado en la Diputación de Gipuzkoa «por dos razones», según ha expresado el diputado foral. «Entendemos que tenemos nuestras competencias propias y creemos que se ha dado un tratamiento único a las distintas realidades que hay en el Estado».

No obstante, la orden da la opción de hacer excepciones. «En las reuniones que hemos mantenido previamente con el sector estuvimos barajando las distintas casuísticas y las modalidades o formas de excepcionar, y profundizaremos en ello en la reunión del lunes». El próximo lunes 17 de noviembre las tres diputaciones y los representantes del sector mantendrán una reunión con el Gobierno Vasco para discutir esta nueva situación.

«Los técnicos de las diputaciones están trabajando en las medidas que se pueden adoptar. Las redes son una opción, la vigilancia por parte de las personas y también la reducción del horario que las aves vayan a tener en el exterior». Estas opciones aplicarán «según la realidad y las circunstancias de cada explotación», es decir, de forma proporcional.

Respecto a las posibles compensaciones económicos que se solicitan desde el sector, Arruti ha sido cauto. «Cada cosa a su tiempo. El primer esfuerzo va a ser intentar que los daños colaterales que esto suponga sean los menores posibles, aplicando las medidas. Evitar el riesgo de enfermedad tiene sus daños colaterales porque estas aves están acostumbradas a estar en el exterior. Por lo tanto, enjaularlas conlleva peligros que afectan a la producción. El riesgo cero ante las enfermedades nunca existirá. Entonces, tenemos que calibrar en cada momento según el grado de riesgo que tenemos y hacer un análisis coste-beneficio».