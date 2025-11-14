Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Omar Torrejón observa con pena el último paseo de sus gallinas en su granja avícola de Muskiz. Yvonne Iturgaiz

Gipuzkoa estudia cómo evitar la orden del Ministerio que obliga a confinar 300.000 aves

La Diputación analiza las posibles excepcionalidades de la norma al entender que «no existe una base técnica suficiente» para aplicar la restricción por la expansión de la gripe aviar

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

La Diputación de Gipuzkoa está «estudiando desde una perspectiva técnico-jurídica» cómo evitar la orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que obliga a ... confinar en el territorio casi 300.000 aves para combatir el aumento de casos de gripe aviar. Los servicios jurídicos del Gobierno foral analizan «la posible aplicación de las excepcionalidades» que contempla la norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que desde ayer eleva el confinamiento de las granjas avícolas al aire libre en cualquiera de los métodos existentes de cría, ya sean explotaciones ecológicas, autoconsumo, o que produzcan huevos o carne.

