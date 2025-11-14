Gipuzkoa estudia cómo evitar la orden del Ministerio que obliga a confinar 300.000 aves

La Diputación de Gipuzkoa está «estudiando desde una perspectiva técnico-jurídica» cómo evitar la orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que obliga a ... confinar en el territorio casi 300.000 aves para combatir el aumento de casos de gripe aviar. Los servicios jurídicos del Gobierno foral analizan «la posible aplicación de las excepcionalidades» que contempla la norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que desde ayer eleva el confinamiento de las granjas avícolas al aire libre en cualquiera de los métodos existentes de cría, ya sean explotaciones ecológicas, autoconsumo, o que produzcan huevos o carne.

La Diputación considera «excesiva la imposición en el territorio vasco» de encerrar a todos los animales al entender que «no existe una base técnica suficiente para aplicar» esta restricción para hacer frente a una afección cuyo nivel de afección «es mínimo» en Euskadi, donde no se han registrado contagios en granjas.

Desde el Gobierno central, en cambio, aseguran que «existe un claro riesgo de contagio» en toda España debido a las migraciones de aves silvestres a la península ibérica procedentes de Europa, lo que ha llevado al ministerio dirigido por Luis Planas a ampliar las restricciones no solo a los lugares afectados, sino que también las extiende a la cría de patos y gansos con otras especies de ave de corral.

En el caso de que no se pueda confinar la granja, el texto gubernamental destaca que las autoridades tendrán la potestad de colocar telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres.

Esto atañería directamente a Gipuzkoa, que hasta ayer había podido esquivar una primera restricción ministerial que sí afectaba hasta entonces a seis municipios alaveses y doce navarros. Según el último censo agrario del Eustat con datos correspondientes a 2022, el territorio cuenta con 994 explotaciones y 289.282 ejemplares de estos animales.

El Gobierno foral guipuzcoano, junto al de Bizkaia y Álava, se reunió la víspera con el sector campero del huevo, y las tres diputaciones coincidieron en que «ya se están aplicando protocolos estrictos de control y prevención en todas las explotaciones». Explicaron que «se viene realizando un trabajo intensivo de vigilancia y prevención, especialmente en zonas de humedales y embalses, con retirada y análisis sistemático de aves silvestres halladas muertas para detectar posibles casos de gripe aviar».

Las instituciones forales recuerdan además que «los positivos detectados a nivel estatal por gripe aviar en explotaciones avícolas han sido en gallinas criadas en jaulas y no al aire libre», por lo que insisten en que la decisión ministerial es «prematura» y genera un «daño considerable» al sector campero. Asimismo, han querido trasladar un mensaje de tranquilidad al consumidor recordando que la gripe aviar «no tiene afección humana por consumo de huevos o productos de pollo».

En el encuentro, Euskaber, Lumagorri y Ovo 12 manifestaron su preocupación por las consecuencias del confinamiento al considerar que se trata de una medida que «afecta al bienestar animal, ya que al permanecer encerradas se incrementan los episodios de picoteo entre animales y se modifican sus pautas naturales de alimentación al no poder salir al exterior».

Extremar las medidas

A pesar de que el problema todavía no ha llegado a Euskadi, el Gobierno Vasco ha hecho un llamamiento a «cumplir con esta decisión» y a «extremar las medidas de bioseguridad» en todas las explotaciones. En un comunicado, el Ejecutivo autonómico insiste en la necesidad de actuar «con máxima precaución» ante un escenario de riesgo sanitario «elevado». Respecto al confinamiento de las aves de corral, el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca asegura ser consciente de «las implicaciones que genera» la medida, pero confía en que será «clave» en las próximas semanas, en las que las migraciones de aves silvestres aumentarán.

En este sentido, la consejería que lidera Amaia Barredo convocará una mesa de coordinación «de forma urgente», junto al sector y el resto de administraciones, «con el fin de realizar un seguimiento de la situación, analizar las alternativas en cada modelo, valorar el impacto de las medidas y reforzar la coordinación institucional y sectorial».

Desde el mes de julio las autoridades europeas han notificado un total de 139 brotes de gripe aviar en el Viejo Continente. En Alemania ya se han detectado casi 60 focos; en Polonia, 17; y en Francia e Italia, 10 y 16, respectivamente, según los datos que publica el Ministerio. En España, la situación, por el momento, es más leve. Agricultura ha confirmado 14 focos, más de la mitad en Castilla y León. En Gipuzkoa el último caso se registró el 22 de octubre en Lasarte-Oria en una gaviota patiamarilla.