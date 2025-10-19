Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Familia. Eva Lasa agarra con ternura a su padre, diagnosticado de alzhéimer. LOBO ALTUNA

«La culpa es lo más difícil de gestionar y la ayuda psicológica resulta esencial»

Junto a su madre y sus hermanos, Eva Lasa asiste a su padre diagnosticado de alzhéimer hace diez años

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

«Invisibles». Así describe la donostiarra Eva Lasa la labor de los cuidadores familiares. «Somos bastante invisibles porque no hacemos ruido, cada uno vive su ... situación en su casa. Encima sientes que es lo que tienes que hacer, es lo que te toca e intentas hacer malabarismos con tu tiempo», se desahoga esta mujer, que se encarga junto a sus otros dos hermanos y su madre, de cuidar a su padre, de 83 años y diagnosticado de alzhéimer desde hace diez. «Esto es como una cadena. La principal cuidadora es mi madre, que es la que vive el día a día con él y en quien recae, sobre todo, las tareas de aseo, alimentación, etc. Y nosotros tres nos repartimos las tareas: la parte económica, mi hermano pequeño; la tecnológica, mi hermano mayor y yo la parte más sociosanitaria y de ocio y así cubrimos todas estas partes para que mi madre no tenga que hacer nada de gestión, burocracia, citas médicas...», enumera.

