Las retenciones se han generado por la gran afluencia de tráfico en la muga. Trafiko

Cuatro kilómetros de retenciones en la AP-8 a la altura de Irun sentido Baiona

Ayer mismo se registraron hasta ocho kilómetros de cola en el mismo punto de la carretera guipuzcoana

Álvaro Guerra

Miércoles, 20 de agosto 2025, 16:21

La AP-8 está registrando hasta cuatro kilómetros de retenciones durante la tarde de este miércoles en Irun sentido Baiona. El kilómetro 0 de la ... carretera guipuzcoana está sufriendo embotellamientos debido a la gran afluencia de tráfico.

