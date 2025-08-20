Cuatro kilómetros de retenciones en la AP-8 a la altura de Irun sentido Baiona

La AP-8 está registrando hasta cuatro kilómetros de retenciones durante la tarde de este miércoles en Irun sentido Baiona. El kilómetro 0 de la ... carretera guipuzcoana está sufriendo embotellamientos debido a la gran afluencia de tráfico.

Las kilométricas colas en la AP-8 empiezan a ser costumbre en esta zona. Los retornos de vacaciones, que implican un gran número de vehículos que cruzan la muga, son la principal causa de un tráfico saturado que termina embotellándose y creando retenciones. Ayer mismo, se registraron en el mismo lugar hasta 8 kilómetros de retenciones.

Según el Departamento de Seguridad, alrededor de las 15.00 horas han comenzado las largas colas que de momento permanecen en carretera.