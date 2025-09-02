La crisis de la vivienda empuja a profesionales a buscar alojamiento en residencias universitarias

Con el nuevo curso universitario 2025-2026 a la vuelta de la esquina, la llegada de cada vez más estudiantes a Donostia hace que las ... residencias universitarias se llenen con rapidez; la mayoría ya cuelga el cartel de 'completo'. En paralelo, la crisis de vivienda en la capital guipuzcoana no da tregua y lleva a muchos profesionales que ya han dejado atrás su etapa de estudiantes a buscar alojamiento en residencias universitarias, como una vía directa para sortear las dificultades de encontrar un piso de alquiler o una habitación en un piso compartido. Sin embargo, muchas residencias se ven obligadas a decir 'no' a estos interesados al limitar su oferta al ámbito estudiantil.

La demanda en las residencias universitarias no para de crecer a pesar de que en los últimos cuatro años se han abierto dos nuevos centros en Donostia. Este mismo lunes ha abierto sus puertas Stephouse, en el barrio de Ibaeta a tan solo unos minutos del campus universitario de la EHU. Desde la dirección de Stephouse reconocen que impulsaron esta nueva residencia al ver una oportunidad de mercado ante «la carencia de alojamiento que sufre la ciudad». No solo eso. Aseguran que «hemos tenido bastantes casos de personas, jóvenes de entre 25 y 40 años, que vienen a Donostia a trabajar con una plaza o que han acabado sus estudios, buscando alojarse en la residencia porque no encuentran piso y están desesperados». De momento, uno de los requisitos de Stephouse es «estar matrículado en la universidad», aunque buscan expandir su oferta y ofrecer algunas plazas de manera turística o temporal, respondiendo a las necesidades del mercado donostiarra.

La recién estrenada residencia cuenta con prestaciones como gimnasio, piscina y zonas comunes, de ocio, juegos o sala de cine. El edificio cuenta con 184 habitaciones -356 camas, pues algunas son compartidas- y los precios van de los 500 a los 900 euros. Tan solo unos días tras su apertura, desde Stephouse señalan que «nos ha sorprendido mucho la demanda. Normalmente el primer año que abrimos esperamos una ocupación del 75% y en Donostia estamos casi completos».

Los hábitos de los estudiantes universitarios también está cambiando por el tensionamiento del alquiler en Gipuzkoa. Antes, lo más común era que los universitarios permanecieran en la residencia solo «uno o dos años», para luego mudarse a un piso compartido con amigos. Hoy, muchos «prolongan su estancia y viven aquí durante toda la carrera», señalan desde la residencia de estudiantes Livensa Living Studios, ubicada en el barrio de Ibaeta. Este edificio cuenta con 321 camas repartidas en estudios individuales que incluyen cocina y baño privado. Desde Livensa aseguran, además, que los estudiantes «reservan cada vez con más antelación». Uno de sus estudios estándar -con cocina y baño adaptado- ronda los 600 euros mensuales. En ese precio se incluyen los gastos de luz, agua y wifi, así como acceso a zonas comunes como el gimnasio, salas de estudio, de música y permite hacer uso del servicio de comidas. A unos días del comienzo de curso, la ocupación está por encima del 90%.

La situación se repite en otras residencias de la ciudad. El alojamiento para estudiantes Resa Manuel Agud Querol, ubicado en Berio, cuenta con 414 plazas en las que únicamente «pueden alojarse estudiantes y miembros de la comunidad estudiantil». En los últimos años han observado «un incremento de la demanda en Euskadi», así como que cada vez son más los estudiantes que «renuevan su estancia en Resa, contando con una tasa de renovación superior al 60%, una de las más altas» de esta red, con más de 20 alojamientos por todo el Estado.

Además, están completos para el curso 2025-2026 en Donostia. Sus habitaciones -individuales o dobles con cocina equipada y estudios individuales con cocina compartida- rondan los 400 y los 700 euros. Este alojamiento también cuenta con servicio de limpieza de habitación, parking o zonas de gimnasio y ocio.

También influyen las comodidades que estas residencias ofrecen, su cercanía a los campus universitarios y el hecho de que el coste sea similar al de un piso compartido en la capital guipuzcoana. Quizás por estos motivos «cada vez más jóvenes menores de 30 años, así como trabajadores recién llegados a la ciudad», intentan recurrir a estas residencias como su vivienda habitual. Eso sí, algunas de ellas se ciñen únicamente a dar cama a estudiantes, por lo que acreditar una matrícula universitaria es un requisito imprescindible. Otras, respondiendo a las necesidades de la ciudad, ofrecen, además de las habitaciones de larga estancia para estudiantes, habitaciones de tipo hotel, para estancias cortas o temporales.

En menos de un año se espera que una nueva residencia, en este caso impulsada por la propia EHU, empiece a levantarse en Berio, con capacidad de acoger a 200 estudiantes. Y hace menos de dos años llegó a San Sebastián The Social Hub, una residencia que incluye hospitalidad híbrida.

«Solo quedan 8 camas libres»

«Se nota que por cuestiones de precio mucha gente intenta alojarse en las habitaciones destinadas a estudiantes, pero no es posible», explican desde The Social Hub. En estos casos «les derivamos a las plazas de larga estancia u hotel». El edificio, ubicado en Riberas de Loiola, también incluye zonas de coworking, acceso a su gimnasio o talleros y eventos semanales.

Al alejarse de la capital, la situación no parece cambiar demasiado en el resto de Gipuzkoa. El Colegio Mayor Pedro Biteri y Arana, en Arrasate, también está «prácticamente lleno», con ocho plazas libres de las 154 camas que ofrecen a los estudiantes, investigadores o personal estudiantil que acude a Mondragon Unibertsitatea.