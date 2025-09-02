Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Samuel Angulo llega junto a su madre a la nueva residencia universitaria Stephouse. F. de la Hera

La crisis de la vivienda empuja a profesionales a buscar alojamiento en residencias universitarias

Una mayor oferta en este tipo de establecimientos en Gipuzkoa no impide que rocen el lleno y que tengan que rechazara interesados que ya no son estudiantes

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Martes, 2 de septiembre 2025, 23:57

Con el nuevo curso universitario 2025-2026 a la vuelta de la esquina, la llegada de cada vez más estudiantes a Donostia hace que las ... residencias universitarias se llenen con rapidez; la mayoría ya cuelga el cartel de 'completo'. En paralelo, la crisis de vivienda en la capital guipuzcoana no da tregua y lleva a muchos profesionales que ya han dejado atrás su etapa de estudiantes a buscar alojamiento en residencias universitarias, como una vía directa para sortear las dificultades de encontrar un piso de alquiler o una habitación en un piso compartido. Sin embargo, muchas residencias se ven obligadas a decir 'no' a estos interesados al limitar su oferta al ámbito estudiantil.

