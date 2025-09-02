Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Susana Díaz-Santos deshace la maleta al llegar a la residencia. F. de la Hera

«Buscar piso es complicado, sale más caro y algunos resultan ser estafas»

Las «comodidades» y la «posibilidad de conocer gente» hacen que cada vez más estudiantes elijan vivir en residencias universitarias

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Martes, 2 de septiembre 2025, 23:57

Probablemente, la primera pregunta que se hace todo estudiante que se muda a una ciudad nueva para cursar sus estudios es '¿dónde voy a vivir?', ... seguido por un '¿encontraré buenos compañeros?'. La incertidumbre se intensifica con una búsqueda rápida en los portales más famosos de alquileres de piso: pocos jóvenes pueden permitirse esos precios. «Es notable que la situación de vivienda que hay a día de hoy es complicada y no está nada bien», señala Susana Díaz-Santos, recién llegada de Madrid aunque natural de Ciudad Real. Llega a la nueva residencia de Donostia, Stephouse, maletas en mano para cursar un máster de dirección de empresas en Deusto y, «aunque al principio miré pisos, me decanté por vivir en residencia, es más cómodo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  2. 2 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban
  3. 3 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  4. 4

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  5. 5

    Otegi, sobre CAF y el conflicto en Gaza: «Conozco sus cuentas y podrían prescindir del contrato con Israel»
  6. 6 Bretos: «Brais Méndez tenía una oferta que le cambiaba la vida pero no se concretó»
  7. 7

    Sadiq no sale de la Real, de momento
  8. 8 La top model japonesa que visita San Sebastián: «Arigato, eskerrik asko»
  9. 9

    El Gobierno Vasco cierra la puerta a equiparar las pensiones mínimas al SMI
  10. 10

    Gipuzkoa destruye en agosto casi todo el empleo creado en 2025 y pierde 6.300 afiliados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Buscar piso es complicado, sale más caro y algunos resultan ser estafas»

«Buscar piso es complicado, sale más caro y algunos resultan ser estafas»