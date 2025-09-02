«Buscar piso es complicado, sale más caro y algunos resultan ser estafas»

Probablemente, la primera pregunta que se hace todo estudiante que se muda a una ciudad nueva para cursar sus estudios es '¿dónde voy a vivir?', ... seguido por un '¿encontraré buenos compañeros?'. La incertidumbre se intensifica con una búsqueda rápida en los portales más famosos de alquileres de piso: pocos jóvenes pueden permitirse esos precios. «Es notable que la situación de vivienda que hay a día de hoy es complicada y no está nada bien», señala Susana Díaz-Santos, recién llegada de Madrid aunque natural de Ciudad Real. Llega a la nueva residencia de Donostia, Stephouse, maletas en mano para cursar un máster de dirección de empresas en Deusto y, «aunque al principio miré pisos, me decanté por vivir en residencia, es más cómodo».

No solo eso. Susana señala que «buscar piso es muy complicado, sobre todo en una ciudad que no conoces. Además de los precios, muchas ofertas no se dirigían a estudiantes o pedían que se les pagara el alquiler sin contrato», se queja. Otros residentes de Stephouse coinciden en que «muchos terminan siendo estafas. Te puedes meter en un lío».

Y es que prácticamente por el mismo precio que un piso compartido «puedes alojarte en una residencia en la que estás solo, tienes cocina y baño propio pero también salas comunes para conocer a gente», añade Diego Muñoz, recién llegado desde México como estudiante Erasmus. «Aquí se está muy cómodo, tenemos gimnasio, piscina, sala de cine, salas de juegos o comedores para reunirnos y cocinar todos juntos si queremos». Muñoz también salseó varios portales por internet y «comparando lo que te ofrece un piso y una residencia, y teniendo en cuenta los precios, los alojamientos para estudiantes terminan siendo más rentables».

Como él, Oswaldo Solorio coincide en que «en estos alojamientos encuentras espacios más tranquilos y una comunidad de puros estudiantes. Un ambiente más joven y estudiantil», celebra. Precisamente este motivo fue el que le motivó a Samuel Angulo, riojano, a decantarse por una residencia. «Ni siquiera miré pisos, para los primeros años me parece que lo mejor es vivir en residencia para poder conocer a la gente», añade. Angulo se muestra contento de haber encontrado alojamiento, porque «estudiar en San Sebastián no era mi primera opción y tuve que mirar, a última hora, residencias donde vivir aquí. Casi todas estaban completas, pero pude hacerme con una habitación», explica.