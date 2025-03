«Me considero un privilegiado por poder tener mi propio espacio»

El elgoibartarra Ion Sánchez se considera «un privilegiado». Lleva desde comienzos de año viviendo solo y reconoce que no podría haberlo hecho si no ... se hubiera marchado al extranjero a vivir antes de adquirir una vivienda en Elgoibar. «He estado cinco años aproximadamente trabajando fuera para empresas vascas y eso me ha permitido tener unos ahorros para después poder independizarme yo solo. Si no, se habrían dado otras condiciones», afirma este elgoibartarra de 37 años.

Durante su estancia fuera de Gipuzkoa tampoco compartió piso con otros compañeros. Nunca ha entrado en sus planes. De hecho, cuenta que «cuando estaba viviendo en Alemania sí que me decían algunos amigos que por qué no compartía piso, que así llegaba del curro y no estaba solo, pero me las arreglo bien. No se me viene la casa encima ni nada, que es algo que la gente quizá podría pensar. Quiero tener mi espacio, porque siempre que convives con alguien te tienes que adaptar de alguna manera, en cuanto a horarios o formas de hacer», argumenta.

A su regreso, surgió la oportunidad de comprar casa y «mientras terminaba la obra estuve un tiempo viviendo donde los aitas. Aunque he estado súper a gusto con ellos, quieras que no te tienes que amoldar. A ti te gusta un tipo de series en la tele, o un tipo de comida... Pero cuando estás en tu casa no tienes que compartir la tele con nadie, me pongo lo que a mí me apetece», pone como ejemplo de cosas que este joven considera positivas de vivir solo. «Generas las dinámicas como te apetece», destaca. Así que no hay compañeros de piso a los que molestar, ni frigorífico que compartir, ni turnos de ducha que esperar.

De momento no tiene pareja pero asegura que si se da el caso «creo que sí me gustaría compartir piso. Yo me visualizo compartiendo». Y puntualiza con un «de momento. Porque vete tú a saber. Igual cuanto más vayan pasando los años...».

Rara vez se ha sentido solo y dice que siempre ha sido «muy de pueblo», «vinculado a un montón de asociaciones, a la charanga, al club de balonmano, a la asociación de tiempo libre... Y también tengo esa red social que me permite, por ejemplo, tomarme un café con alguien en casa». No obstante, sabe que muchos jóvenes no tienen la posibilidad de poder afrontar una vida en solitario y tienen que juntarse para dividir gastos. «En mi cuadrilla estamos tres viviendo solos pero gente de mi alrededor se ha tenido que ir a vivir con otros compañeros o están viviendo con los aitas», comenta Ion, que alude a las dificultades para acceder hoy en día a una vivienda. «Elgoibar no es que sea uno de los pueblos más caros y en el barrio en el que vivo se está llenando de gente joven porque los precios son más asequibles, pero si miras Donostia, por ejemplo, está a 5.800 euros el metro cuadrado. La vivienda es un derecho», defiende.