«He conseguido que mi contrato temporal ilegal se convierta en uno legal de cinco años»

Gina Mores y su familia no van a ser desahuciados. En noviembre de 2022, Gina firmó un contrato de alquiler por once meses en un ... piso de la Parte Vieja donostiarra. Aunque el uso que hacían de la vivienda era permanente y habitual, el contrato estipulaba lo contrario, sin justificar el por qué de la temporalidad. «Los contratos temporales tienen que fijar obligatoriamente la finalidad y el objetivo del contrato, sea por las cuestiones que sea», ha explicado Rosa García, portavoz de Stop Desahucios, esta mañana en el Boulevard de San Sebastián, donde también han celebrado una pequeña gran victoria: la justicia les ha dado la razón y Gina está a punto de firmar un contrato legal de cinco años.

Y es que Gina, su marido, su hija, su yerno y su nieta están empadronados en esta vivienda. A los once meses de finalizar el primer contrato, encadenaron un segundo, idéntico. En octubre de 2024, Gina recibió una demanda de desahucio por finalización de este. «Esto es un fraude de ley y es ilegal», han defendido Gina y Rosa. «En ningún momento el contrato temporal puede sustituir una residencia habitual, contratos habituales, legales, regidos por la ley de arrendamientos urbanos y a los que se les puede aplicar la ley de vivienda», ha añadido la portavoz de la plataforma Stop Desahucios.

Gina y su familia sienten ahora un «alivio tremendo» tras haber llegado a un acuerdo judicial, y con el que ha conseguido convertir un contrato de alquiler ilegal y temporal en uno legal de cinco años. Casos como este «sirven para que la gente que esté en esta misma situación vea que sí se puede salir de ahí, que tienen esa oportunidad. La vivienda es un derecho que nos concierne a todos, no un negocio, y tenemos que luchar por el derecho nuestro, de nuestros hijos y de miles de familias que están en esta situación y que no están aquí», han defendido en la rueda de prensa, que ha terminado con un grito de apoyo de todos los presentes, '¡La vivienda es un derecho, no un negocio!'.

«Hay que poner fin a esta lacra»

«Hay cientos de inquilinos que se ven obligados a coger este tipo de contratos ilegales porque son los únicos que hay disponibles, pero es importante que sepan que se pueden defender y poner fin a esta lacra», ha subrayado Rosa García, que insiste que «los contratos temporales que no responden a causas temporales -como son las de trabajo, estudio u otras- son fraudulentos. Esta ilegalidad puede ser alegada ante los juzgados para reconvertir dichos contratos fraudulentos a los legales estipulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU): cinco años de duración, si el arrendador es un pequeño tenedor, y 7 si es un gran tenedor».