«No esperaba tanta repercusión tras haber ayudado a salvar al bebé»

Martin Ruiz Egaña Miércoles, 4 de junio 2025, 19:24 Comenta Compartir

La historia con final feliz que protagonizaron Fátima Román y el niño de tan solo un mes que reanimó en pleno vuelo ha tocado la ... fibra sensible de muchísimas personas. La noticia desvelada por este periódico ha corrido como la pólvora en Bera, municipio en el que reside, donde sus compañeros de la Residencia de Ancianos San José la han recibido por todo lo alto, con póster personalizado incluido. El resto del día se ha desarrollado entre un sinfín de entrevistas, mensajes y llamadas de felicitación. «El móvil no paraba de sonar durante toda la mañana. Me han llamado de todos los lados pero no podía atender porque estaba trabajando. Mis compañeras me han hecho un recibimiento y hasta me han personalizado un póster con recortes del periódico», cuenta Fátima.

Noticia relacionada «Cuando el bebé volvió a respirar fue un milagro» Rafa Sarobe, marido de Fátima, ha sentido de primera mano el calor del cariño que le ha mostrado la gente de su entorno a su mujer. «Entre tanta guerra, por fin tenemos una noticia buena en los telediarios». Esta es la principal reflexión que ha recibido la familia por parte de amigos y vecinos. «Todos me dicen que es importante que tengamos noticias así entre tantas desgracias». El marido de la hernaniarra que salvó la vida al pequeño narra cómo vivió la situación. «A mitad de vuelo vimos que en la parte delantera del avión estaban solicitando un médico. Pensábamos que era algún bajón de azúcar o algo de urgencia menor, pero enseguida las azafatas empezaron a correr por los pasillos con rictus de preocupación». Fue entonces cuando Fátima dio un paso adelante. «Se fue para allá y yo me quedé detrás. Es auxiliar de clínica, así que pensamos que podría ayudar. Iba pasando el tiempo y no le veía aparecer por el pasillo. Entonces anunciaron el aterrizaje de emergencia en Jerez». Unos minutos después, Fátima volvió a aparecer. «Todo el avión empezó a aplaudir y vi que Fátima venía por el pasillo. Cuando llegó a nuestro sitio le entró el bajón. En el momento de reanimar al bebé estaba tranquila pero después le llegó la congoja». Toda la familia ha percibido la dimensión que ha alcanzado el hecho. «Mi hijo pequeño está haciendo la PAU y hasta su profesor le ha dicho que ha visto a su madre en la televisión. Los amigos de mi hijo mayor también se lo han dicho. Hemos tenido un día de locos», reconoce Sarobe.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión