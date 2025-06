Iñaki Izquierdo Martes, 3 de junio 2025, 23:59 Comenta Compartir

Fátima Román espera noticias. «Me gustaría saber cómo está el niño. Sé que salió del hospital de Jerez y le trasladaron a otro, pero no ... sé a dónde. He estado en contacto con el hospital pero no me han podido dar más información, por protección de datos. Cosa que entiendo».

Sabe que «estaba vivo, pero tengo ganas de saber más. Estoy en contacto también con la sobrecargo, que también está intentando conseguir más información. No diré que para mí es como un hijo más, pero sí siento un poco que en vez de dos ahora tengo tres. Por eso me gustaría saber cómo está». Román es un torrente en la conversación. Sufre baja visión, con un 86% de minusvalía, «por una meningitis a los 11 años, que también me ha acarreado otros problemas, pero me defiendo». «Soy una echada para delante» «Siempre he sido una echada para delante –asegura–. Mi madre me solía decir que cómo hacía lo que hacía sin ver nada. Me doy algún golpe, pero alguna vez he andado incluso en bicicleta. No me impide hacer cosas», como es obvio después de su actuación en ese avión. Su falta de visión no interfirió en la maniobra de resucitación del bebé. «No, porque era tan pequeño que mi mano era como todo su cuerpo, así que no necesitaba ver bien para poder realizarle el masaje». La hazaña ya está circulando por Bera «pero todavía no lo sabe todo el mundo, aunque se van a enterar porque mi marido no sabe estarse callado», bromea. «En el trabajo supongo que también se irán enterando todos», asume. Fátima Román reside en Bera desde que contrajo matrimonio y trabaja en la residencia de ancianos.

