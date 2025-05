Un coche mal aparcado abre el debate en Gipuzkoa: «Se le multa, ¿pero por qué no se lo lleva la grúa?» El vehículo, que ocupaba indebidamente el espacio reservado para dos coches, fue multado pero no retirado por la grúa municipal

Un coche mal estacionado en la zona 2 de residentes de Zarautz ha desencadenado en los últimos días una animada discusión en un grupo local de Facebook. El vehículo, que ocupaba indebidamente el espacio reservado para dos coches y carecía de la viñeta correspondiente, fue multado pero no retirado por la grúa municipal, lo que ha suscitado las preguntas de algunos vecinos y ha abierto un debate sobre la aplicación de la normativa de tráfico en el municipio, que se puede extrapolar a muchas otras localidades.

«Acaban de multar un coche aparcado en mi calle, zona 2 residentes. Sin ninguna viñeta y mal aparcado ocupando la plaza de dos vehículos. Se le multa, ¿pero por qué no se lo lleva la grúa?», cuestionaba el usuario que inició la conversación. Su mensaje no tardó en recibir respuestas de otros zarauztarras que no han dudado en mostrar su opinión al respecto, compartiendo su malestar en la mayoría de los casos.

«Esa es la pregunta que me hago yo todos los años», añadía otro miembro del grupo, visiblemente enfadado con una situación que, según varios comentarios, se repite con frecuencia. Otro vecino se sumaba al malestar: «Totalmente de acuerdo, mucha OTA 24 horas me río yo, todo mentira. Y yo no vi todavía que una grúa se lleve un coche. Dices multa, sí, pero si no se lo llevan el residente a...».

Más allá del enfado, también hubo quien aportó una interpretación jurídica de la situación. Así, un usuario citó directamente la ordenanza municipal, en particular el artículo 18, que regula las infracciones en materia de estacionamiento. Según este texto, «las infracciones tipificadas […] podrán determinar por sí mismas que por parte de la autoridad municipal se proceda a recuperar la libre disposición del espacio público indebidamente ocupado, retirando dicho vehículo […] con independencia de la sanción económica que se imponga».

Esto significa que la retirada del vehículo es una facultad de los agentes, no una obligación automática. Así lo explicaba en su respuesta: «Según la ordenanza yo entiendo que se lo pueden llevar, pero no dice que se lo tengan que llevar».

La distinción entre «poder» y «tener que» se ha convertido en el eje central del debate. Mientras algunos vecinos defienden una aplicación más estricta de la normativa —«si está ocupando indebidamente dos plazas, no basta con la multa, hay que liberar el espacio»—, otros entienden que la decisión final depende de la valoración de los agentes en cada caso concreto.

En todo caso, la polémica ha servido para poner sobre la mesa una cuestión que trasciende este caso puntual tal y como muestran los cerca de treinta comentarios al respecto en la publicación original.

