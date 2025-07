Al menos cinco localidades de Gipuzkoa tienen suspendida la concesión de licencias a pisos turísticos

Al menos cinco localidades de Gipuzkoa tienen suspendida la concesión de licencias para abrir nuevas viviendas turísticas. Son San Sebastián, Hondarribia, Errenteria, Orio y Oiartzun. ... Se trata de interrupciones temporales mientras los ayuntamientos aprueban sus respectivos nuevos planes generales de ordenación urbana (PGOU). Esto es, las normas que regulan los usos del suelo y los criterios de edificabilidad, y definen qué usos y actividades pueden desarrollarse, dónde y en qué cantidad en el municipio. Otras como Zarautz, Zumaia, Lasarte-Oria o Andoain aplican restricciones, pero no prohibiciones totales, mientras una mayoría carecen de regulaciones específicas para este tipo de alojamiento.

El objetivo declarado de estas suspensiones es frenar la proliferación de estas actividades bajo la premisa de que los pisos en inmuebles residenciales se destinen a vivienda habitual y no al turismo, y tratar de combatir así la actual crisis de la vivienda, con escasez de oferta y precios desorbitados. No obstante, en las localidades donde la cancelación de nuevas licencias lleva años activa, como San Sebastián, la medida no ha servido para frenar la escalada de precios ni mejorar la oferta inmobiliaria.

En parte porque estos pisos representan una parte reducida del parque total de viviendas. En San Sebastián, por ejemplo, existen 1.374 viviendas con licencia municipal para operar como piso turístico, que representan el 1,4% del parque residencial de la ciudad, que asciende a más de 95.000. En Errenteria hay apenas una treintena.

Sea como fuere, los pisos turísticos llevan años en el punto de mira y son varios los ayuntamientos que han optado por paralizar eventuales nuevas aperturas mientras definen su futuro. Fuera de Gipuzkoa, Bilbao (por ahora hasta el 13 de noviembre) y Vitoria (en su casco viejo)también han cortado la concesión de licencias. Otros municipios como Getxo, Gorliz, Kortazubi, Laguardia, Lekeitio, Mundaka o Sopela han ido en la misma línea.

La relación de municipios con moratorias o restricciones aparece en una respuesta enviada al Parlamento Vasco por el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado, en respuesta a una pregunta de la parlamentaria de EH Bildu, Itziar Murua. Esta reclamaba al Ejecutivo autonómico información sobre la carta que en octubre remitió Turismo a los 252 ayuntamientos de Euskadi para conocer su regulación actual en esta materia y tenerla actualizada «en aras a agilizar los procesos de registro y cese de viviendas y habitaciones de uso turístico en los municipios con alguna limitación» al respecto.

De los 88 municipios de Gipuzkoa, apenas han respondido a día de hoy 32 (uno de cada tres), de los que los cinco señalados expresan tener vetada temporalmente la concesión de licencias.

Caso a caso

En Donostia, la actual restricción prorroga medidas similares aplicadas anteriormente. Se activó el pasado 16 de mayo y contempla una nueva moratoria de dos años (hasta 2027) o hasta que se apruebe el PGOU. Este plantea no conceder más licencias para viviendas turísticas en edificios residenciales.

En Hondarribia la suspensión rige desde mayo de 2023. El PGOU prevé permitir en el futuro un máximo de una vivienda turística por edificio (dos en los de más de siete alturas), siempre que sea en la primera planta y cuando no se trate de un edificio con estructura de madera.

Errenteria tiene suspendida la concesión de nuevas licencias desde el 14 de marzo mientras actualiza el PGOU.

En Oiartzun el 20 de marzo entró en vigor una prohibición total de nuevas licencias durante un año, y en Orio tuvieron una moratoria de dos años desde el 24 de enero de 2023. Al vencer esta, el 13 de febrero pasado entró en vigor una prohibición total de licencias hasta que el municipio apruebe su plan de ordenación.