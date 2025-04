Cierra uno de los bares más veteranos de Gipuzkoa: «Nos toca escribir las palabras más difíciles, pero también llenas de gratitud»

J. F. San Sebastián Domingo, 6 de abril 2025, 07:58 Comenta Compartir

El emblemático bar La Viña del Mar de Lasarte-Oria ha anunciado su cierre después de 56 años de actividad, dejando tras de sí una profunda huella en la una localidad que despide en pocos días uno de sus establecimientos más antiguos. Los propietarios, la familia que tomó el relevo de los creadores del negocio en 1969, Modes y Maritxu, han querido despedirse de sus «queridos amigos, clientes y vecinos de Lasarte» a través de una emotiva carta en la que expresan una mezcla de sentimientos ante el final de esta etapa.

Según su mensaje, difundido este sábado, les toca escribir «las palabras más difíciles, pero también las más llenas de gratitud». Tras más de medio siglo siendo «nuestra vida, el refugio de tantos recuerdos y el punto de encuentro de generaciones», ha llegado el momento de decir adiós. La familia recuerda con cariño los inicios con Modes y Maritxu al frente, y cómo sus hijos —Goyo, Mari Carmen, Begoña y Txitxo— continuaron el legado, manteniendo siempre el bar como «un lugar de familia, un rincón cálido donde se tejieron historias que hoy quedan en nuestros corazones». Un bar referente en el barrio de Zumaburu todas estas décadas tras la llegada de sus primeros propietarios desde Chile.

La decisión de cerrar el conocido popularmente por los lasartearras como 'El Viña', viene motivada por la jubilación, un paso que esperan «con emoción, pero también con el alma llena de recuerdos y cariño por todo lo vivido». En su carta, la familia dedica palabras de agradecimiento a todos aquellos que formaron parte de la historia del bar, a quienes acudieron a La Viña del Mar no solo a disfrutar de una copa, sino a «compartir con nosotros vuestra vida, vuestras alegrías y penas». Reconocen que «cada uno de vosotros ha sido una pieza fundamental en este viaje, y sin vosotros, Viña del Mar no habría sido lo mismo».

El agradecimiento se extiende a los innumerables gestos de cariño y las anécdotas compartidas a lo largo de los años. «No sabemos cómo agradeceros por todo el cariño, por todas las anécdotas que nos habéis regalado, por las risas que se han escuchado en cada rincón de este lugar», manifiestan conmovidos los propietarios, que este mismo sábado recibían el cariño de sus clientes habituales. Para ellos, son algo más, llegando a ser considerados como «nuestra familia», según señalan en su mensaje publicado en su perfil de Facebook.

Agradecimiento del bar Viña del Mar

A pesar del cierre, la familia confía en que «este bar seguirá siendo parte de este pueblo y de nosotros, y aunque el telón se cierre, sabemos que la esencia de Viña del Mar nunca se apagará». Ahora, les toca «descansar, pero siempre con el corazón lleno de gratitud por todo lo que hemos vivido».

La despedida concluye con un sentido «Gracias, pueblo querido, por habernos acompañado en este maravilloso viaje. ¡Nos vemos en los recuerdos y en las historias que, con una sonrisa, siempre contaremos!». Con estas palabras llenas de cariño, la familia del bar Viña del Mar se despide de su comunidad, dejando un vacío en el día a día en la esquina que ocupan pero un imborrable recuerdo de 56 años de historias compartidas.

Las respuestas a los propietarios del bar, que se despiden de su negocio en una semana, no han tardado en llegar, con decenas de mensajes de agradecimiento a la labor de la familia. «Qué pena y qué alagría, espero que disfrutéis mucho de este merecido descanso», «a disfrutar mucho ahora del tiempo libre que no habéis tenido antes», «agradecidos de los momentos pasados con vosotros, que tengáis una bonita vida», «mi casa de siempre, pena pero a la vez alegría por muchos momentos buenos que he pasado ahí»,... son solo algunas de las frases de despedida de sus clientes, que aún tienen unos días para hacerlo en persona.