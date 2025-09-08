Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El carril bici entre Herrera y Trintxerpe, el que más desplazamientos soporta

La Diputación monitoriza 31 tramos y ese uno de los seis segmentos forales que superó los 400.000 traslados ciclistas y peatonales el año pasado

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:01

En los 138,6 kilómetros de carriles bici forales que están ya en funcionamiento el departamento de Sostenibilidad tiene un total de 31 tramos monitorizados ... para conocer el uso que se hace de ellos. Muchos de los tramos no son exclusivamente ciclistas y se comparten con peatones, y en esa suma de usuarios 2023 fue el año de récord en el que se registraron un total de 9,5 millones de desplazamientos. El año pasado esa cifra bajó un 5,7%, siendo el reparto de 6.874.054 peatones y 2.119.276 ciclistas. El aumento de usuarios desde que se aprobó el plan sectorial de la Red Básica de Gipuzkoa en 2014 ha sido del 91,3%.

