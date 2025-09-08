El carril bici entre Herrera y Trintxerpe, el que más desplazamientos soporta

En los 138,6 kilómetros de carriles bici forales que están ya en funcionamiento el departamento de Sostenibilidad tiene un total de 31 tramos monitorizados ... para conocer el uso que se hace de ellos. Muchos de los tramos no son exclusivamente ciclistas y se comparten con peatones, y en esa suma de usuarios 2023 fue el año de récord en el que se registraron un total de 9,5 millones de desplazamientos. El año pasado esa cifra bajó un 5,7%, siendo el reparto de 6.874.054 peatones y 2.119.276 ciclistas. El aumento de usuarios desde que se aprobó el plan sectorial de la Red Básica de Gipuzkoa en 2014 ha sido del 91,3%.

El segmento que discurre entre Trintxerpe (Pasaia) y Herrera (Donostia) lidera el grupo de los que superaron los 400.000 desplazamientos en 2024. Inaugurado a finales de 2018, este tramo, que cuenta con una pasarela que sobrevuela una de las entradas al puerto de Pasaia y tiene separado su carril bici con el paso de los peatones, es muy transitado por ser la conexión del distrito pasaitarra de Trintxerpe y también la de una parte del barrio de Bidebieta con la estación del Topo y de Renfe de Herrera.

Después le siguen, también con más de 400.000 desplazamientos, los tramos forales de Martutene-Astigarraga, Anoeta-Tolosa, Tolosa-Alegia, Azpeitia-Azkoitia y el de Bergara-Elorregi. Cuando se hizo el estudio del diseño del plan sectorial de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa se incluyeron ya varias estadísticas de los tramos mencionados. El de Martutene-Astigarraga tuvo 363.000 desplazamientos en 2011, el de Tolosa-Alegia 354.000 y el de Azpeitia-Azkoitia, 517.000.

En el siguiente grupo de tramos forales, el que recibió en 2024 entre 200.000 y 400.00 desplazamientos, el segmento entre Jaizubia y Amute en Hondarribia se ubica en primera posición y en segunda se encuentra el tramo entre Lezo y Donibane (Pasaia), recorrido que este mismo 2025 ha sido completado con la construcción de 270 metros de bidegorri que facilita el paso tanto rodado como a pie entre ambas localidades.

La asignatura pendiente

Siendo clave la convivencia entre peatón y ciclista en este tipo de tramos, las asociaciones ciclistas están pidiendo que se cumplan con las medidas mínimas de anchura para garantizar la seguridad de sus usuarios. Eguzki denunciaba, sobre el tramo entre Rekalde y Galarreta, que «se proyecta una anchura de 3 metros frente a los 4 que establece el propio Plan de Vías Ciclistas para un bidegorri de doble dirección compartido entre ciclistas y peatones».