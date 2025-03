Sábado de Carnaval en San Sebastián: una fiesta de mucho baile y gran colorido

Macarena Tejada San Sebastián Sábado, 1 de marzo 2025, 21:16 | Actualizado 21:51h. Comenta Compartir

El día perfecto. Sol y frío para bailar y entrar en calor al ritmo de los 'hits' del momento. Hubo grandes coreografías, trajes de mucha ... brillantina, plumas, luces, imaginación y fantasía a más no poder en el desfile de Carnaval que por la tarde tiñó de colores las calles de Donostia, donde los espectadores no pudieron evitar moverse junto a los bailarines durante el recorrido. No faltaron canciones como 'Potra Salvaje', de Isabel Aaiún, o 'Bad Romance', de Lady Gaga, que pusieron en pie a todo el público que, cada uno con su disfraz, no quiso perderse la fiesta.

En total fueron 26 comparsas las encargadas de llevar la ilusión al Centro y participar en el concurso anual. Y lo hicieron por todo lo alto, después de ensayar sus coreografías desde septiembre. El triángulo invertido, las vueltas, los movimientos de cadera... A lo largo de la tarde se pudieron observar todo tipo de pasos de baile, cada cual más trabajado. «Llevamos tiempo practicando para que todo salga fenomenal. Y así va a salir», comentaban entre ellas dos chicas jóvenes antes de colocarse en su puesto de salida. Razón no les faltaba, el desfile, lleno de fantasía, fue un éxito. Ampliar Las jóvenes de La Salle, vestidas de la Sagrada Familia de Gaudí. El Dios Momo, encarnado en esta ocasión por Hodei San Buenaventura, celebraba el día desde la carroza con su séquito. Vestido de rojo y con el bastón de mando, aseguraba que «liderar la ciudad es un lujo, y dormir en el María Cristina también, toda una maravilla». Hodei lleva años participando en el Carnaval donostiarra, pero este lo va a recordar de una manera especial. Pinceladas de alegría Las calles se llenaron de gente de todas las edades para bailar junto a las comparsas. Desde el Boulevard, pasadas las cinco de la tarde salía Alegría de Alza, con más de un centenar de participantes que se dedicaron a repartir pinceladas de alegría entre los espectadores, siguiendo la temática de la comparsa. Pintores, gomas de borrar, lápices... Todo tipo de detalles para disfrutar del Carnaval con hasta siete coreografías diferentes durante todo el recorrido. ¿Y quién les ayudó a todos los participantes a vestirse con esos trajes tan especiales? Hubo de todo, desde madres, padres y abuelas, hasta las vecinas. «El moño me lo ha hecho mi vecina. Gracias por todo», reconocía la pequeña Nahia, con un espectacular disfraz de brillantina y plumas verdes. Desde luego, lo que no faltó ayer fue imaginación. La tradicional comparsa Thamesis, por ejemplo, se inspiró en el Benidorm Palace para crear su propio palacio de espectáculos e Intxaur-Txiki recreó una pasarela de moda con los trajes más icónicos de Bob Mackie. Ampliar Una mujer baila al ritmo de las canciones de Thamesis. Las capas y los gorros fueron cogiendo fuerza cuando cayó el sol y entre el público se dejaron ver más trajes de animales, «muy calentitos», o buzos, recién llegados a ver el desfile aunque éste ya estuviera empezado. Independientemente del momento de la tarde, la fiesta estuvo asegurada en el Centro de San Sebastián durante horas. Y no era para menos, después de que las comparsas hubieran hecho su trabajo a la perfección y mostraran trajes y bailes tan elaborados como los de Salai, que representaron el fondo del mar con disfraces de colores muy azules, o Mystic, que este año interpretaba la temática jaque-mate con motivos del juego del ajedrez, coincidiendo con la muerte de la leyenda soviética del ajedrez, Boris Spassky, célebre por su duelo con Fischer. Un total de 26 carrozas recorrieron las calles de San Sebastián al ritmo de Isabel Aaiún, Lady Gaga, Lola Índigo o Melody Esta comparsa del barrio de Alza participa por decimocuarto año en el Carnaval donostiarra con el objetivo siempre de «pasarlo bien». El año pasado ganó el primer premio de carrozas grandes. Pero no solo fueron disfraces. También hubo espectaculares maquillajes, como el de las Catrina de Lagun Artea, que recordaban a personajes del día de todos los santos mexicanos. O los de las obras del arquitecto Antoni Gaudí, desde la Sagrada Familia al Park Güell. La comparsa Eureka creó la bandera de la diversidad a vista de pájaro con sus disfraces canarios tan coloridos 'Que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina', de Lola Índigo, o 'Una diva es valiente, poderosa, su vida es un jardín lleno de espinas y rosas', de Melody, fueron otros de los temas que acompañaron a los comparseros durante todo el desfile, que se alargó durante más de tres horas. Y mientras, todos ellos, vestidos de personajes de la serie 'Tarta de fresa y sus amigas', las tradiciones venezolanas, las meninas o personajes del bosque encantado, entre otros, levantaban el ánimo a todos los donostiarras que les veían bailar con tanta energía y emoción. Otro de los momentos estrella del desfile fue la aparición de Eureka, que con el lema '¡Viva Canarias!' y en su 25 anivesario llevaron las combinaciones de colores a todo su esplendor con trajes de guacamayos y papagayos, trasladando a los espectadores al Loroparque de Tenerife. Y no solo eso. Entre todos los participantes, crearon la bandera de la diversidad a vista de pájaro. Al finalizar, pasadas las 20 horas, costó despejar de carrozas las calles del centro para reabrirlas al tráfico. Pasadas las 21.30h aún seguían todas en la calle Urbieta. La fiesta continúa este domingo en San Sebastián con otro desfile a partir de las 17.00 horas también en el Centro.

