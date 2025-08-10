Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos jóvenes juegan a bádminton en el jardín del camping situado en Zarautz. Lobo altuna

«El camping nos conecta con la naturaleza»

Al aire libre ·

En caravana, tienda de campaña o bungalow, cientos de familias y amigos optan por estos alojamientos

Naroa Izagirre

Zarautz

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:35

Roelijn Kok viene desde Holanda. Ángel Jimenez, desde Lleida. Gloria Jimenez e Ignacio Conde, desde Madrid. Todos ellos comparten espacio en común en busca del ... mismo objetivo: la desconexión «al fresco». Como cada verano, cuando el calor aprieta y muchas ciudades se vacían, miles de familias y amigos repiten una tradición que engloba a diferentes generaciones: disfrutar de la naturaleza bajo la carpa de una tienda de campaña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un joven de Berrobi tras colisionar su vehículo con un autobús en Tolosa
  2. 2 A prisión un joven detenido en Donostia por agredir sexualmente a varios menores
  3. 3

    La Real Sociedad es superior pero empata en el estreno de Caleta-Car y Gonçalo Guedes
  4. 4 El campo de Lavanda a un paso de San Sebastián: visita guiada y txakoli por 5 euros
  5. 5 La Real pone fin a la pretemporada con un empate ante el Bournemouth de Iraola
  6. 6 Programa de hoy sábado 9 en la Aste Nagusia de San Sebastián
  7. 7 Jokin Altuna califica de «vergonzoso» el material de la final del Ogueta
  8. 8

    Un menor de 16 años detenido y diez identificados por los altercados de Azpeitia
  9. 9

    Un incendio en un edificio de Elgoibar obliga a desalojar a una treintena de vecinos
  10. 10

    «En Gipuzkoa no hay problema para celebrar actos islámicos en recintos públicos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «El camping nos conecta con la naturaleza»

«El camping nos conecta con la naturaleza»