Los migrantes hispanos valoran el euskera pero no lo ven «necesario»

Soziolinguistika Klusterra ha elaborado una investigación sobre las experiencias de los inmigrantes de países de habla hispana, con la conclusión de que consideran el euskera como «valioso» pero no «necesario». El colectivo ha crecido de 3.957 personas en 2001 a 45.863 en 2023, llegando a suponer el 6,3% de la población de Gipuzkoa. Según el estudio, al poder desarrollar toda su vida en castellano, queda reducida la necesidad del euskera. No obstante, los inmigrantes aceptan el idioma como parte de la identidad guipuzcoana y consideran que puede tener un papel importante en la educación de sus hijos. No obstante, «la motivación afectiva e instrumental no son suficiente para dar el salto en la práctica diaria». Los resultados del estudio se publicarán en un monográfico en el próximo número de la revista 'Bat soziolinguistika'.