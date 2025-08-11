Palomitas de maíz

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:03

He vuelto de la bucólica paz del pueblo a la cosmopolita Semana Grande de San Sebastián. Da vértigo el cambio, tío. Pasas de los armoniosos ... trinos de los pájaros, a los petardos anunciando gigantes y cabezudos. Una pregunta retórica ¿A quién le gustan los gigantes y cabezudos? Hay que darle un revolcón a la Concejalía de festejos del Consistorio. Y más te digo. La distribución de roles de esta performance, es una falacia. No es por meter el dedo en el ojo a nadie, pero tal y como están educados los niños, son ellos los que van sacudiendo estopa a quien se les ponga por delante. Y aquí dejo el tema, que los padres son muy suyos. No insinúes que sus inocentes retoños son unos salvajes despiadados.

