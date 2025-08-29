Los bailes latinos que han conquistado a los vascos en Orio Desde hace cuatro veranos la salsa y la bachata inundan todos los jueves la terraza del bar 'Mola Mola', a donde cada vez más guipuzcoanos acuden a bailar estos ritmos latinos durante el atardecer

Desde hace cuatro veranos la salsa y la bachata inundan todos los jueves la terraza del bar 'Mola Mola' de Orio, el chiringuito a un paso de la playa a donde cada vez más guipuzcoanos acuden los jueves a bailar estos ritmos latinos durante el atardecer.

Este bar que nació en 2014 en la playa oriotarra de Antilla reune cada jueves a personas de todos los rincones del territorio que se acercan atraídos por sus clases de baile de la mano del bailarín e instructor de bachata, Julen Garmendia y del bailarín y profesor de salsa, Mikel Sánchez.

Hace tiempo que se corrió la voz y cada vez más personas llegan atraídas a bailar durante el atardecer al bar, que suele organizar eventos especiales de baile y que suelen incluir clases de salsa y bachata todos los jueves a las 19.00 horas. Además de un social posterior a las 20.00 horas a un paso de la arena.

Últimas clases de salsa y bachata en Orio

Y es que este fenómeno, que se suele celebrar durante el verano, llegará a su fin este jueves 11 de septiembre, aunque el que quiera asistir podrá hacerlo este jueves 4 de septiembre y también el sábado 6.

Ya que el sábado 6 de septiembre tendrá lugar una gran fiesta en la terraza del Hotel & Thalasso Villa Antilla ubicado también en la localidad guipuzcoana. Eso sí, habrá que acudir con un código de vestimenta concreto: «camisas coloridas, vestidos frescos y todas las ganas de bailar caribeñas».