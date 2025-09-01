Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estación de Amara de Euskotren. De la Hera

El aviso por obras en el Topo de Donostia: Euskotren anuncia retrasos hasta el próximo día 9

La renovación de vías entre Amara y Anoeta provocará retrasos en la mayoría de conexiones desde Easo

A. A.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:51

Euskotren ha lanzado un aviso este lunes para todos los usuarios de Topo y de líneas como la E1 que van hasta Bilbao. Las obras de renovación de las vías entre Amara y Anoeta «generará retrasos en el servicio entre Hendaia-Irun, Altza y Amara y entre Amara-Lasarte/Oria por lo que se verá modificada la conexión de las líneas E5 y E1», explica el ente público.

Esas obras de renovación arrancarán este lunes y los retrasos, explican, se podrán producir hasta el próximo 9 de septiembre, cuando se espera que concluyan esos trabajos.

Además, en los próximos días también se dará el cambio para adaptar los horarios de las líneas al invierno.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  2. 2

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  3. 3 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  4. 4

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813
  5. 5

    Tres detenidos en el segundo robo con mataleón en 8 días en Gipuzkoa
  6. 6

    Yangel ya está en Donostia por 11 millones
  7. 7

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables
  8. 8

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  9. 9

    La entrada cada año de 1.300 nuevos jubilados en Gipuzkoa tensiona el sistema de pensiones
  10. 10 Ya hay horario para la vuelta de Xabi Alonso a Donostia: no coincidirá con la bandera de La Concha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El aviso por obras en el Topo de Donostia: Euskotren anuncia retrasos hasta el próximo día 9

El aviso por obras en el Topo de Donostia: Euskotren anuncia retrasos hasta el próximo día 9