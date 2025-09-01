El aviso por obras en el Topo de Donostia: Euskotren anuncia retrasos hasta el próximo día 9
La renovación de vías entre Amara y Anoeta provocará retrasos en la mayoría de conexiones desde Easo
A. A.
Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:51
Euskotren ha lanzado un aviso este lunes para todos los usuarios de Topo y de líneas como la E1 que van hasta Bilbao. Las obras de renovación de las vías entre Amara y Anoeta «generará retrasos en el servicio entre Hendaia-Irun, Altza y Amara y entre Amara-Lasarte/Oria por lo que se verá modificada la conexión de las líneas E5 y E1», explica el ente público.
Esas obras de renovación arrancarán este lunes y los retrasos, explican, se podrán producir hasta el próximo 9 de septiembre, cuando se espera que concluyan esos trabajos.
Además, en los próximos días también se dará el cambio para adaptar los horarios de las líneas al invierno.
