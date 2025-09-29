Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fachada de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Gorka Estrada

«Cuando estás atrapada en una relación de abuso no encuentras salida, es una tela de araña»

La Fiscalía solicita 21 años y medio de prisión para un hombre por varios delitos en el ámbito de la violencia de género, pero éste niega los hechos

Martin Ruiz Egaña

Donostia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:55

«Eres mía, que te quede claro», «muerta de hambre», «a la mínima que te miren voy a saltar, como tenga que abrir en canal ... a alguien lo voy a hacer» o «vas a conseguir que haga una puta locura». Así se dirigía, según los mensajes de WhatsApp aportados por la acusación, un hombre hacia su pareja durante una relación que él describe como «muy tóxica». La Fiscalía pide para el acusado más de 21 años de cárcel por delitos de maltrato habitual en el ámbito de la violencia de género, coacciones, injurias, vejaciones, amenazas, hostigamiento y un delito continuado de violación.

