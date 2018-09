Una atención personalizada a través de una app Viernes, 21 septiembre 2018, 11:44

OKencasa es un proyecto piloto que busca familias de Donostia que estén cuidando a una persona mayor dependiente con demencia. Es deseable, aunque no excluyente, que haya al menos dos personas cuidadoras familiares implicadas y que lleven al menos un año dedicadas a esa labor porque se quiere conocer su experiencia para mejorar los distintos recursos de la app, que se han dividido bajo los epígrafes Organización del cuidado, Formación online, Tu asesor de cuidado y Ventajas en servicio útiles. Los interesados en participar o quienes deseen más información pueden llamar al teléfono 943 000 817 o rellenar un formulario en la web okencasa.com. La atención de este servicio gratuito se realiza través de internet principalmente porque los cuidadores en muchos casos no pueden acudir a reuniones o citas y con este servicio se conectarán cuando mejor les convenga. Quienes no tengan móvil recibirán uno y también se dará conectividad en las casas donde no la tengan. Recibirán formación para el uso de las herramientas. Durante diez meses las familias deberán probar la aplicación y cada tres meses se les realizará una pequeña evaluación para ir afinando la atención personalizada.