Asensio reivindica que GHK ha ganado los 54 procesos judiciales contra la incineradora

El diputado foral de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, defendió ayer que GHK, el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, ha ganado «todos» los procesos judiciales interpuestos ... en la última década contra la planta de valorización energética de Zubieta, un total de 54 pleitos. Una situación, aseguró, «inédita en ninguna administración» del País Vasco, España oEuropa. «No creo que haya ninguna actuación o ningún proyecto que haya tenido semejante judicialización de los procesos», criticó Asensio, acusando directamente a EH Bildu de «liderar» todos esos litigios.

El diputado respondió así de tajante ayer en el Pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa al juntero de la formación soberanista Jon Altolagirre, que cuestionaba a Asensio acerca de la sentencia emitida a finales de marzo por el Tribunal Constitucional que, por unanimidad, ha otorgado «legitimidad» a GuraSOS para luchar en los tribunales contra la incineradora. El fallo emitido por el más alto tribunal español obliga al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) a aceptar a trámite el recurso presentado por la asociación sobre la legalidad ambiental de la planta.

El titular del área foral de Sostenibilidad, que tachó de «absoluta irresponsabilidad el daño que se ha causado sobre todo a los empleados públicos de GHK», aseguró que «esperaremos y respetaremos todos los procesos judiciales. Espero que ustedes hagan los mismo», espetó al juntero de EHBildu, formación a la que acusó de estar detrás de estos 54 procesos judiciales contra la incineradora de Zubieta.

«Esta manera de proceder invalida las actuaciones de determinados grupos políticos. Lo he denunciado una y otra vez en esta Cámara y la verdad es que me produce bastante pena. En estos días que estamos viendo ataques como al señor Otxandiano, que yo sí condeno desde el principio, ya me gustaría que la actitud en estos últimos diez años hubiera sido la misma con nosotros», replicó Asensio.

El Tribunal Constitucional, en sentencia avalada por unanimidad, otorgó el pasado 28 de marzo «legitimidad» a GuraSOS para luchar en los tribunales contra la incineradora de Zubieta. El fallo emitido por el más alto tribunal español declaró que «ha sido vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva» de la asociación «en su vertiente del derecho de acceso a la jurisdicción» y declara la «nulidad» de la sentencia del 29 de marzo de 2021 del Tribunal Superior de Justicia del país Vasco (TSJPV) obligando a esta a la «retroacción de actuaciones» y a la «admisión a trámite» del recurso contencioso-administrativo presentado en el año 2016 contra la concesión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la planta.

«Este diputado, como ha hecho siempre, respeta todas las decisiones de las instituciones judiciales y con toda transparencia ofreceré todo mi apoyo si así se me requiere», concluyó el titular del área de Sostenibilidad.