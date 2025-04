Los Cercanías de Gipuzkoa siguen suspendidos hasta nuevo aviso

07:15

Los trenes de Madrid y Barcelona tanto de las cinco de la mañana como de las siete no han salido. Los tornos permanecen precintados y los trabajadores informan a los pasajeros que se acercan con sus billetes. “Les estamos ofreciendo la posibilidad de que les devuelvan el dinero íntegro”, comentan. No disponen de más información sobre cuándo se reanudará el servicio ya que no han llegado trenes todavía y no “parece que vayan a hacerlo en todo el día”, sostienen.