Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El intercambiador de Riberas de Loiola se construirá en el punto donde se cruzan las vías que usa Renfe con las de Euskotren, para permitir el trasvase de un operador a otro. Sara Santos

Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas

Los proyectos de infraestructuras ferroviarias que cambiarán la movilidad en Gipuzkoa avanzan a ritmos desiguales

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:30

Los proyectos de infraestructuras ferroviarias que cambiarán la movilidad de Gipuzkoa, tanto internamente como desde y hacia el exterior, avanzan a ritmos desiguales. Más allá ... de las estaciones, cuyo primer hito se producirá este próximo mes de diciembre, cuando está previsto que concluyan las obras de la nueva de Adif en San Sebastián, los proyectos que más impacto van a tener en el día a día de guipuzcoanos y visitantes serán la nueva variante soterrada del Topo por el centro de Donostia, la nueva línea –también para los trenes de Euskotren– entre Altza y Galtzaraborda (Errenteria), la puesta en servicio del Tren de Alta Velocidad (TAV), y la construcción de un intercambiador en el barrio donostiarra de Riberas de Loiola que permitirá cambiar de la línea de Cercanías Renfe a la de Euskotren y viceversa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  3. 3 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  4. 4 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  5. 5 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  6. 6

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta
  7. 7 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  8. 8

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  9. 9 El juez desestima la medida cautelarísima solicitada por Hondarribiako Alardea y se mantienen los horarios establecidos en el decreto del alcalde para el día 8
  10. 10

    Oyarzabal lidera la goleada en el inicio del camino al Mundial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas

Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas