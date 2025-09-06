El corte en el servicio de Renfe se reduce desde el lunes al tramo Irun-Pasaia Arranca la tercera fase, y última de este verano, de la suspensión de trenes por las obras del TAV, que se prolongará hasta el domingo 21

La suspensión de trenes de Renfe en el extremo noreste de su recorrido en Gipuzkoa como consecuencia de las obras de adaptación de las estructuras ferroviarias al Tren de Alta Velocidad (TAV) entrará el lunes en su tercera y última fase de este verano.

Desde pasado mañana y hasta el domingo 21 los cortes se reducirán al tramo entre Irun y Pasaia, recortando así la afección que en estos momentos llega desde la ciudad fronteriza hasta Hernani, activa desde el 4 de agosto. Antes, la primera fase, que transcurrió entre el 25 de julio y el 3 de agosto, interrumpió la circulación de trenes entre Irun y Andoain.

Durante todo este tiempo, y así seguirá siendo hasta el día 21, Renfe ha sustituido sus servicios de Cercanías en tren por transporte alternativo por carretera, con autobuses que recorren las estaciones en los horarios habituales.

Otra interrupción en 2026

Este ha sido el segundo verano consecutivo de corte de circulación ferroviaria en la zona para acelerar las obras del TAV, cuyo objetivo es que entre en servicio «antes de 2030», según apuntó el ministro de Transportes, Óscar Puente, a comienzos de año.

No será el último. Tras las actuaciones de este verano, quedará un último verano de suspensiones. En 2026 está planeado un tercer y último corte de «dos meses o dos meses y medio» del que no han trascendido detalles, aunque lo previsible es que vuelva a ser en agosto y las semanas anteriores y/o posteriores.

Los cortes se planifican habitualmente en verano y fines de semana, cuando baja la frecuencia de viajeros y las necesidades de transporte están menos relacionadas con el trabajo o los estudios.