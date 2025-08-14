Heladito donostiarra

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jueves, 14 de agosto 2025, 06:36

En estos veranos cada vez más calurosos, las jirafas del zoo de Barcelona lamen bloques de fruta congelada. A las mangostas y suricatas les sirven ... granizados de gusanos. Y me imagino a los heladeros más audaces tomando nota, porque el empeño por alcanzar sabores extravagantes alcanza cotas excelsas todos los veranos: tras los helados de fabada, caviar, chipirones en su tinta o sidra al cabrales, este año hemos sabido que una marca neoyorquina ofrece helados de leche materna. Venga, menos trompetas, porque en realidad no son de leche materna: solo incluyen calostro de vaca junto a leche, huevo, azúcar y otros ingredientes clásicos. Parece un primer paso tímido en la creación de helados que evoquen las demás secreciones del cuerpo humano (no me apetece escribir la lista).

