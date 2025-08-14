Heladito donostiarra

Comenta Compartir

En estos veranos cada vez más calurosos, las jirafas del zoo de Barcelona lamen bloques de fruta congelada. A las mangostas y suricatas les sirven ... granizados de gusanos. Y me imagino a los heladeros más audaces tomando nota, porque el empeño por alcanzar sabores extravagantes alcanza cotas excelsas todos los veranos: tras los helados de fabada, caviar, chipirones en su tinta o sidra al cabrales, este año hemos sabido que una marca neoyorquina ofrece helados de leche materna. Venga, menos trompetas, porque en realidad no son de leche materna: solo incluyen calostro de vaca junto a leche, huevo, azúcar y otros ingredientes clásicos. Parece un primer paso tímido en la creación de helados que evoquen las demás secreciones del cuerpo humano (no me apetece escribir la lista).

Leí comentarios de gente que sentía asco. La repugnancia es una reacción muy personal, y yo estos días la siento por otro helado: cada vez que veo el cartel de un cucurucho del que emerge la cabeza de un toro, el cartel que anuncia las corridas de Semana Grande. El cartel disimula, pero como ya sabemos cuál es el momento central de ese espectáculo, se me aparece como una invitación a lamer una masa de carne viva, palpitante, atravesada por un acero, chorreando sangre. Anuncia tres días de corridas, frente a las seis, siete y hasta ocho que se celebraban hace unos años en Illunbe. Me disgusta que aún vendan este heladito, me alegra que cada vez menos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Leche