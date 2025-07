Comenta Compartir

Me dijo que no subía su trayecto a Strava, la aplicación donde muchos ciclistas comparten sus recorridos, si le salía menos de 30. ¿Un trayecto ... de menos de 30 km? Se rio de mí: «No, hombre, menos de 30 km/h de media». Su grupo iba a tope… y él pausaba su ciclocomputador en cada cruce, en cada rotonda con tráfico: para que no le bajara la media. Me hablaron de un temerario que atraviesa los pueblos a toda velocidad por ese mismo motivo. 'El riesgo de la vanidad', un libro muy interesante del investigador Carles Senso, reconoce las bondades de estas redes sociales pero estudia sus perjuicios para la salud mental de algunos deportistas: la exposición constante al juicio ajeno, la obsesión, la adicción, la profesionalización del ocio… El placer no lo obtienen ya de la propia experiencia, sino de un resultado digno de publicarse y recibir aplausos, con las presiones y frustraciones que eso conlleva. Es el 'estravismo': un ojo en la carretera y otro en la pantalla.Encaja con otro fenómeno actual: la espiral de la masificación. Tenemos más ganas de hacer algo si ya hay miles que lo hacen. Ocurre con las colas para probar la mejor tarta de queso y para sacarse un selfi en el escenario de moda en Instagram; también con ciertas marchas ciclistas y atléticas cada vez más multitudinarias, en las que podemos comparar nuestros resultados. Lo bueno es que muchos encuentran ahí grandes experiencias, y de paso quedan tantísimos espacios libres para disfrutar en soledad.

