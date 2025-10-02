Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Plaza de Gipuzkoa

El equipo de Ruanda

Ander Izagirre

Ander Izagirre

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:01

Cuando Rachel apaga el interruptor de la iglesia, en el techo se enciende una constelación: la luz solar entra por cientos de orificios de bala. ... Cuando bajamos a la cripta y enciende otro interruptor, brillan calaveras humanas alineadas en urnas transparentes: proyectan su sombra con una línea de luz en medio, la luz que atraviesa los cortes rectos que abrieron los machetes en los cráneos. En el genocidio ruandés de 1994, milicianos hutus asesinaron durante tres días a diez mil tutsis que se habían refugiado en esta iglesia de Nyamata, incluidos varios familiares de la guía Rachel. «Trabajo aquí porque necesito explicar que todos somos una misma gente, que nunca debemos permitir que se clasifique a las personas en grupos para luego señalarlos y atacarlos».

