La ampliación del parking de camiones de Astigarraga en 2028 elevará la oferta a 676 plazas dirección sur

La AP-1 entre Astigarraga y Oiartzun es el punto de paso de 8.000 vehículos pesados a diario, una cifra considerable dado el lugar ... estratégico que ocupa el territorio en la movilidad de las mercancías por carretera al ser una de las puertas de entrada tanto a Europa como a la península y el norte de África. La Diputación de Gipuzkoa ha presentado este miércoles el proyecto de construcción de la ampliación del aparcamiento de camiones de Astigarraga, que se convertirá a lo largo de 2028 en el tercero de estas características entre la AP-1 y la AP-8 después de los dos que ya funcionan en la actualidad en Astigarraga dirección norte y en Oiartzun dirección sur.

El nuevo Centro Integral de Transporte (CIT) contará con 151 plazas de aparcamiento, entre las que también se encuentran 33 para camiones de más de 20,5 metros de longitud y nueve para vehículos de hasta 17,5 metros, y estará conectado mediante un paso subterráneo con el actual aparcamiento de Astigarraga, de 341 plazas. Gracias a esa conectividad, las dos infraestructuras servirán para que los conductores que circulen en ambos sentidos puedan estacionar en él.

En la actualidad el parking de Oiartzun, destinado a los que entran desde Francia y marchan en dirección sur, presenta en sus 184 plazas una ocupación diaria «altísima» y el futuro estacionamiento de Astigarraga ayudará a descongestionar el que le precede en Oiartzun. En total, serán 676 plazas de aparcamiento para camiones en apenas 17 kilómetros, de las cuales el 72% podrán ser utilizadas para los que circulan hacia Francia y todas, el 100%, para los que se dirigen al sur.

«Este miércoles se ha publicado el pliego de las condiciones para la construcción», ha explicado Alfredo Etxeberria, director general de Bidegi. «Esperamos tener adjudicada la obra para diciembre y el periodo de ejecución de las obras es de 30 meses, dos años y medio», por lo que estaría listo a lo largo de 2028. El presupuesto base de licitación es de 23,83 millones de euros.

El terreno sobre el que se trabajará está al otro lado de la carretera del actual parking de Astigarraga, en la AP-1, y la infraestructura se levantará sobre una superficie rectangular de 34.600 metros cuadrados, con unas dimensiones de 195 metros de largo por 108 de ancho. Contará con tres calles longitudinales y dos transversales y se instalarán dos módulos de aseos y duchas. El resto de servicios estarán en el actual aparcamiento de Astigarraga, donde hay cafetería, supermercado, lavandería, túnel de lavado, zona de ocio, baños, más duchas e incluso servicio de peluquería y barbería los fines de semana y a la que se podrá llegar caminando.

La seguridad es uno de los aspectos que más valoran los camioneros a la hora de estacionar y poder trasnochar con tranquilidad, y los dos aparcamientos cuentan, y también lo hará el futuro, con cámaras de videovigilancia las 24 horas del día en todas las zonas y un vallado anti-escalada de mínimo 2,5 metros.

«Este proyecto mejora las condiciones laborales del sector»

Eider Mendoza, diputada general de Gipuzkoa, ha subrayado que «este proyecto no solo mejora las condiciones laborales del sector, sino que también incide directamente en la seguridad vial y la fluidez del tráfico. Queremos que Gipuzkoa siga siendo referente y el nuevo CIT se suma a una infraestructura reconocida a nivel europeo ya que el de Astigarraga recibió en 2023 el premio European Truck Parking of the Year y este 2025 ha sido premiado con el premio a la Gestión de Aparcamientos Ecológicos para Camiones».

Felix Urkola, diputado de Infraestructuras Viarias, ha reconocido que «la presión sobre los actuales aparcamientos es cada vez mayor. El CIT de Oiartzun está prácticamente completo todos los fines de semana y los dos presentan altos niveles de ocupación entre semana y por la noche».