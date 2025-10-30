Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Inés Soria, Iñaki Subijana, María Aragón, Lourdes Lorente y Nacho Martínez, ayer en Tabakalera. Lobo Altuna

Una alternativa a los procesos jurídicos convencionales «desde la escucha»

Los expertos coinciden en que el sistema judicial tiene «margen de mejora desde la acogida de la víctima a la información que se le da»

O. O. G.

San Sebastián.

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Escucha, escucha y escucha. Fue el término más repetido ayer por los expertos juristas que analizaron las características de la justicia restaurativa durante la ... segunda de las dos mesas redondas del VI Foro Jurídico de Gipuzkoa. Todas las personas intervinientes resaltaron las virtudes de esta «alternativa» para, desde la empatía y el respeto, y desde sus tres modalidades –medidas de mediación, conferencias o círculos– resolver algunos de los conflictos penales que llegan a los juzgados. Es una fórmula que el Gobierno Vasco está tratando de impulsar, en un contexto en el que los tribunales vascos están saturados de expedientes judiciales de todo tipo.

