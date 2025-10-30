Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mikel García, José Carlos Ibarzabal y Elisabeth Garmendia posan antes de la mesa redonda celebrada ayer en Tabakalera. LOBO ALTUNA
VI Foro Jurídico de Gipuzkoa

Euskadi blindará por ley la justicia restaurativa, que resuelve 560 denuncias penales al año

El VI Foro Jurídico de Gipuzkoa, celebrado ayer en Tabakalera, defiende esta vía complementaria a la justicia «tradicional» para reparar el daño a la víctima de un delito

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

No había manera de que las familias de dos alumnos de un mismo colegio de Gipuzkoa resolvieran un litigio sucedido entre dos adultos fuera ... del ámbito educativo, pero que lógicamente afectaba a la relación de los menores tanto en clase como fuera. La dirección del centro trató de mediar, pero el enconamiento de las dos partes imposibilitaba cualquier punto de encuentro. Víctima y victimaria eran incapaces de ponerse en la piel de la otra. El caso acabó en un juzgado por un delito penal leve, y el juez entendió que la denuncia podía resolverse sin llegar a juicio. Así, lo derivó al Servicio de Justicia Restaurativa (SJR) del Gobierno Vasco, que activó el procedimiento para tratar de que las personas implicadas llegaran a un acuerdo que satisfaciera a ambas. En el proceso, que es voluntario, gratuito y requiere de muchas conversaciones, intervinieron también una facilitadora del SJR, el director del colegio y el presidente del ampa (asociación de padres y madres del alumnado). Y finalmente, culminó en uno de los más de medio millar de acuerdos que se vienen alcanzando en los últimos años en Euskadi, todos ellos ratificados después por un juez.

