Las 10 noticias clave de la jornada
María Jesús San José, Consejera de Justicia y Recursos Humanos del Gobierno Vasco, Iñaki Subijana, presidente del TSJPV, Bakartxo Tejería, presidenta del Parlamento Vasco, Iñigo Martín, Director General de El Diario Vasco, Carmen Adán, la fiscal superior, y Arantxa Aldaz, jefa de información de El Diario Vasco

VI Foro Jurídico de Gipuzkoa

El diálogo como punto de encuentro

En Tabakalera ·

Una nutrida representación de los sectores judicial, institucional y asociativo comparte sus propuestas

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:00

Dialogar y escuchar como base de la convivencia. El VI Foro Jurídico de Gipuzkoa abordó el modelo de justicia restaurativa y sirvió también como punto ... de encuentro de representantes del ámbito jurídico, institucional, académico y asociativo. En los minutos previos a la jornada, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, y la consejera de Justicia, María Jesús San José, charlaban con el director general de El Diario Vasco, Iñigo Martín, y la jefa de Información de DV, Arantxa Aldaz. Junto a ellos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, y la fiscal superior, Carmén Adán.

