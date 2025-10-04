Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Participantes del Aspace Eguna

Participantes del Aspace Eguna Arizmendi

Una 'alfombra rosa' para visibilizar la parálisis cerebral

Un centenar de familiares y usuarios de la asociación guipuzcoana de ayuda a la parálisis cerebral, Aspace, celebra hoy en Donostia su cita anual

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:16

La alfombra roja que hace unos días dio paso a decenas de estrellas de cine en el festival internacional donostiarra cambia de color. Una simbólica ... alfombra rosa se ha desplegado hoy en la Plaza Zuloaga de Donostia para acoger a cientos de usuarios con parálisis cerebral, sus familias y voluntarios que, ataviados con camisetas y pañuelos rosas, han querido visibilizar su realidad y reclamar «una inclusión sin límites».

