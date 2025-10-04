Una 'alfombra rosa' para visibilizar la parálisis cerebral

La alfombra roja que hace unos días dio paso a decenas de estrellas de cine en el festival internacional donostiarra cambia de color. Una simbólica ... alfombra rosa se ha desplegado hoy en la Plaza Zuloaga de Donostia para acoger a cientos de usuarios con parálisis cerebral, sus familias y voluntarios que, ataviados con camisetas y pañuelos rosas, han querido visibilizar su realidad y reclamar «una inclusión sin límites».

Este lema ha resonado esta mañana en la capital guipuzcoana en el acto de celebración del Aspace Eguna que organiza cada año la asociación guipuzcoana de ayuda a la parálisis cerebral, Aspace.

Entre los participantes, familiares, usuarios y ciudadanos han querido sumarse a la iniciativa para mostrar su apoyo y seguir avanzando en los derechos de las personas con parálisis cerebral. «Todos somos personas, cada uno con unos tiempos y unos ritmos. Esto no es una enfermedad ni es contagioso y cualquiera puede ser voluntario», reclama Rosabel Ausin, voluntaria desde hace más de 25 años en Aspace, acompañada de Agustín Martínez, con parálisis cerebral, antes de acudir a la sede de Goienetxe para la comida popular.

«Estamos obligados a seguir reivindicando la inclusión de las personas con parálisis cerebral porque los obstáculos siguen siendo numerosos a la hora de salir a la calle, las barreras arquitectónicas o de algunos ciudadanos, a la hora de disfrutar de la cultura y el ocio… Nuestra reivindicación es y sigue siendo inclusión sin límites». Ha sido el mensaje más repetido durante la intervención a cargo del actor Óscar Terol, que también ha aprovechado este espacio para «gritar en voz alta Stop al genocidio en Gaza» y condenar «la masacre que Israel está cometiendo en Palestina».

La presidenta de Aspace Gipuzkoa, Rosa Iglesias, ha afirmado que en este día «tan especial» se celebra el Aspace Eguna, una jornada que con el paso de los años »se ha consolidado como una cita de referencia en Gipuzkoa destinada a visibilizar la realidad de las personas con parálisis cerebral y sus familias así como a reforzar el compromiso de toda la sociedad con la inclusión, el respeto a la diversidad y la igualdad de oportunidades».

Este año el reconocimiento AspaLagun que otorga la asociación guipuzcoana ha recaído en tres entidades «que han demostrado un compromiso especial con la inclusión y con nuestra asociación, como son el Orfeón Donostiarra, Musikene y Euskadiko Orkestra».

La jornada se prolongará durante toda la tarde con propuestas para todas las edades: música en directo, karaoke, castillos hinchables y sorteos.

La cita festiva también ha estado marcada por una protesta por parte de decenas de usuarios y sus familiares que, detrás de una pancarta, han censurado que «Aspace Gipuzkoa ha reducido de 213 días a 180 el servicio de educación especial de los niños y niñas con pluridiscspacidad y gran dependientes» y esta reducción «constituye una discriminación indirecta por razón de discapacidad ya que genera una situación de desprotección sin alternativas viables en el sistema público o privado para cubrir los 33 días restantes».