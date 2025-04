Alegría general pese a las lluvias

Los turistas saben que visitar Gipuzkoa requiere incluir ropa de abrigo y paraguas en el equipaje, por lo que el territorio ha mostrado una vez ... más ser un atractivo destino vacacional. Sobre todo para el viajero estatal, el predominante de estos pasados días.

Hoteles consultados por este periódico muestran un balance positivo por la ocupación de sus respectivos alojamientos. Desde el Hotel Arrizul de Amara de Donostia apuntan que «podía haber ido mucho mejor de lo que ha sido porque hubo cancelaciones debido a la previsión del tiempo, aunque luego a última hora se han animado y el turismo ha sido más nacional que extranjero. Hemos terminado superando los datos del año pasado». No solo la capital es destino turístico. En el Hotel Loiola de Azpeitia, por ejemplo, reflejan que la afluencia de «bastante gente» ha sido parecida a la del año pasado. De hecho, ayer estaban completos.

Los alojamientos rurales son otra opción recurrente. Desde Nekatur, la asociación de alojamientos rurales de Euskadi, indican que el porcentaje de ocupación en los cuatro días festivos de Semana Santa en Gipuzkoa ha sido del 76%, un 2% menos que el año pasado. Su gerente Idoia Ezkurdia explica que «la mayoría de las reservas se han concentrado en tres días, las noches del jueves, viernes y sábado, periodo en el que la ocupación ha sido del 82%». Por noches, la ocupación fue del 75% el jueves, 88% el viernes, 83% el sábado y 55% el domingo. «Este último día hay que contextualizarlo porque el lunes no es festivo en muchas comunidades autónomas». Ezkurdia apunta que «la previsión era alcanzar los datos del año pasado, pero no ha podido ser. Las previsiones meteorológicas no han acompañado y es un factor a tener en cuenta porque el ritmo de las reservas de última hora ha sido menor».

Esta semana la ocupación en los alojamientos rurales de Gipuzkoa ha descendido al 33%, un dato que, sin embargo, es tres puntos más que el año pasado y uno más que el 2019, la última semana de Pascua antes de la pandemia. Es estos días cuando «aparece» el cliente francés. De cara al puente de mayo de la siguiente semana, la ocupación por ahora es del 64%, diez puntos menos que el año pasado. «Pero irá subiendo con las reservas de última hora».

¿Y qué hacemos cuándo tenemos vacaciones? No solo los turistas son los que se mueven por el territorio en busca de un plan diferente, también los locales lo hacen. El jueves y el viernes el sol y las agradables temperaturas empujaron a todos a llenar las calles y dejar imágenes como un paseo de La Concha repleto de gente, pero también ha habido tiempo para las actividades culturales.

El Museo Oiasso de Irun ha «superado» las cifras del año pasado. «Gracias a las visitas de las termas, estrenadas este abril, hemos tenido todas las reservas completas y solo nos quedan unos huecos para este sábado». De hecho, la lluvia del domingo no fue impedimento para completar la visita a la necrópolis de la ermita de Santa Elena. Chillida Leku también ha sido otro destino deseado tanto por turistas foráneos como por los visitantes guipuzcoanos. Desde su oficina apuntan que «ha venido bastante gente y el viernes el parking se llenó, algo que tan solo sucede en días puntuales de agosto».

Las actividades en plena naturaleza sí que se han visto algo perjudicadas. Las visitas a Lekeitio para disfrutar del flysch mediante una ruta en barco es otro plan habitual que ha sufrido la suspensión de alguna salida por el mal tiempo. Lo mismo en el centro de visitantes de Leitzaran, donde las actividades de las vías ferratas y el alquiler de bicicletas para recorrer la vía verde han estado en mínimos. «Si hace bueno, o sobre todo si las previsiones dan bueno, la gente se anima».

Lo que nunca falla es ver las barras de la Parte Vieja repletas de gente disfrutando de la gastronomía local. Desde el Bar Sport expresan que «ha habido mucha gente, no ha caído tanta lluvia como se esperaba y se ha notado la alegría por las calles». Sobre el tipo de cliente que ha pasado por su local, predomina el «estatal de mediana edad que ha venido en pareja o en cuadrillas».