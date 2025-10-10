Aerogeneradores volantes

A grandes altitudes el viento sopla más fuerte y de un modo mucho más regular, más estable. Por eso, desde 1833, Juan Etzler, imaginaba capturar ... la energía eólica de altura con el uso de cometas. Poco después surgió la idea de sustituir la cometa por un globo aerostático. Esa idea siempre me ha parecido fascinante, pero siempre he visto el mismo problema, que de hecho es doble. Uno, ¿cómo sujetar el globo para que no escape y con un sistema que haga sencillo bajar el mismo para mantenimiento y reparaciones? Y, dos, ¿si produje mucha energía, cómo lograremos hacerla llegar a la superficie?

Casi dos siglos después, aquella fantasía parece haber encontrado cuerpo en un dirigible chino bautizado como S1500 y que ha estado volando a alturas entre 900 y 1.500 km produciendo un megavatio de potencia, lo que es equivalente a decir que puede alimentar a entre 700 y 900 hogares españoles, con consumo medio.

El mismo cable que sujeta el dirigible es el que transporta la electricidad. El conductor es de cobre con un núcleo de aluminio y su exterior, para sujetar el globo, hay fibras de bajo peso y alta resistencia como el kevlar y polímeros de carbono.

Me gustaría pensar que esta vez este conjunto de tecnologías van a funcionar, pero ya he visto tantos fracasos que soy un poco escéptico. Debemos pensar que ese cable debe soportar condicionas extremas, vientos huracanados, fríos congeladores, lluvias, sol abrasador, etc.