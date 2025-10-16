Aemet adecuará funciones y plantilla del observatorio de Igeldo «para mejorarlo» El delegado de la agencia en Euskadi, José Luis Camacho, asegura que la instalación se está automatizando «tal y como requiere la observación moderna»

Gaizka Lasa San Sebastián Jueves, 16 de octubre 2025, 00:20 Comenta Compartir

El observatorio meteorológico de Igeldo seguirá funcionando adecuando sus funciones «a la observación moderna», redistribuyendo tareas y reduciendo «levemente» su plantilla, todo ello con la finalidad de «mejorar el servicio de la que es la joya de la corona de la observación en el País Vasco». Es la respuesta del delegado de Euskadi en funciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), José Luis Camacho, a la crítica de varios meteorólogos recogida ayer por este periódico por el hecho de reducir las mediciones manuales nocturnas, paso interpretado por este grupo como antesala de un futuro cierre y motivo de la apertura de una recogida de firmas en change.org bajo el título «salvemos el observatorio de Igeldo». Una infraestructura inaugurada en 1905 por el Padre Juan Miguel Orcologa.

Aemet asegura, por tanto, que la instalación no se va a cerrar. Es más, garantiza que «se va a mejorar gracias a la interinstitucionalidad y la redistribución de funciones». Camacho explica que «cada tres horas había registradores mecánicos, pero ahora podemos tener registros cada diez minutos. Tenemos varias estaciones automáticas. En Igeldo lo que estamos haciendo es automatizar la observación para tener mayor frecuencia de datos». Respecto a la supresión del turno de noche, denunciado por el citado movimiento, señala que «las mediciones se siguen haciendo, otra cosa es que se difundan durante las horas nocturnas. Los datos se acumulan pero no salen al exterior porque no hay una persona para enviar, pero la serie no se interrumpe».

El delegado en funciones tras la jubilación de Margarita Martín, no oculta el motivo de la restricción manual. «Se trata de una cuestión de costes. Viendo que la información está asegurada, tenemos que adecuar la plantilla tradicional de seis personas». Según ha podido saber este periódico, Aemet tiene la intención de mantener en la instalación un equipo formado por tres personas y un jefe. «La idea es atribuirles más cometidos durante el día, es decir, potenciar las actividades diurnas, y que sean desempeñadas por un personal más formado para participar en un conjunto de funciones, no solo la observación».

Según Camacho, si hasta ahora el dato básico en meteorología responde a cuatro observaciones diarias, «los criterios internacionales apuntan a que la información se envíe cada hora. Es decir, tampoco podríamos cubrir esta exigencia con datos manuales. La automatización va hacia la obtención de una mayor frecuencia. Es verdad que se pierden aspectos como la parte de las nubes, pero eso se puede abordar con satélites».

Camacho incide en la importancia de la colaboración institucional en la planta. «Igeldo está vivo por el trabajo conjunto entre Diputación de Gipuzkoa y diversos servicios meteorológicos en distintos tiempos, desde la República, pasando por el Franquismo y hasta la democracia. Gracias a esa interinstitucionalidad, tenemos un tesoro de cien años que hay que mantener».

Aemet avanzó ayer que la Administración General del Estado y el Gobierno Vasco están trabajando en la constitución de una entidad para la gestión conjunta del observatorio. «Se aunarán esfuerzos entre distintas administraciones para reforzar actividades tales como la elaboración de estudios climatológicos, especialmente importantes por la longitud de la serie de datos; mejora de las observaciones meteorológicas e intercomparación de resultados; potenciación de la divulgación y concienciación sobre meteorología y cambio climático a través de visitas al observatorio y elaboración de materiales; y, finalmente, refuerzo de la institucionalidad del centro con un desarrollo de la colaboración entre instituciones para dar un mejor servicio a la sociedad».