Representación de cómo será la terminal de Astigarraga tras concluir las obras de construcción. ETS

Adjudicada por 13 millones de euros la construcción de la estación de cercanías de Astigarraga

Euskal Trenbide Sarea concede el proyecto a la UTE formada por Sacyr, Altuna y Uria, Mariezcurrena y Zubieder, que tendrán un plazo de 20 meses para ejecutarlo

Martin Ruiz Egaña

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:18

La estación de cercanías de Astigarraga está más cerca de hacerse realidad. Euskal Trenbide Sarea (ETS) ha anunciado este jueves que el proyecto ha sido ... adjudicado por 13 millones de euros a la UTE formada por Sacyr, Altuna y Uria, Mariezcurrena y Zubieder. Estas empresas dispondrán de un plazo de 20 meses para ejecutar las obras de construcción de la estación y sus accesos. Los trabajos estarán supervisados por ETS, conforme a la suscripción de un convenio entre el Gobierno Vasco y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para que Euskal Trenbide Sarea dirija las obras de la nueva terminal.

