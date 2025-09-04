Adjudicada por 13 millones de euros la construcción de la estación de cercanías de Astigarraga

La estación de cercanías de Astigarraga está más cerca de hacerse realidad. Euskal Trenbide Sarea (ETS) ha anunciado este jueves que el proyecto ha sido ... adjudicado por 13 millones de euros a la UTE formada por Sacyr, Altuna y Uria, Mariezcurrena y Zubieder. Estas empresas dispondrán de un plazo de 20 meses para ejecutar las obras de construcción de la estación y sus accesos. Los trabajos estarán supervisados por ETS, conforme a la suscripción de un convenio entre el Gobierno Vasco y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para que Euskal Trenbide Sarea dirija las obras de la nueva terminal.

El proyecto contará con servicios que facilitarán el flujo de personas y ofrecerán comodidad a los usuarios. Se construirá un edificio rectangular de una sola planta, situado a cabalgavía sobre los andenes y vías, con una superficie útil de 420 m². Dispondrá de dos andenes laterales de 160 metros de longitud que se conectarán con el vestíbulo mediante escaleras fijas y ascensores.

Pasarela de acceso de 306 metros

El acceso a la estación se realizará a través de una pasarela peatonal y ciclista, que estará al mismo nivel que el edificio de personas viajeras y que, además, servirá de conexión entre Donostia y Astigarraga, separados físicamente por las vías del tren y por el río Urumea. La pasarela, con una longitud de 306 metros y un ancho de 4,5 metros, constará de tres tramos, dos de los cuales, sus extremos, alcanzan cada uno de los municipios citados, mientras el tramo central estará unido estructuralmente a la nueva estación y hará las veces de acceso.

Aparte de funcionar como acceso a la terminal, esta pasarela podrá utilizarse también para cruzar el río Urumea paseando, desplazarse entre los dos núcleos urbanos y para que los trabajadores del polígono industrial ubicado en el lado de Donostia lo transiten.