Fachada de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Gorka Estrada

Absuelto un varón acusado de abusar del hijo de su prima cuando éste tenía 9 años

La Fiscalía de Gipuzkoa solicitaba para él una pena de prisión de 15 años

Martin Ruiz Egaña

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:16

Comenta

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la sentencia absolutoria para el varón acusado de agredir ... sexualmente «en múltiples ocasiones» del hijo de su prima cuando éste tenía nueve años. La primera resolución se emitió en junio, pero la acusación interpuso un recurso de apelación. La sentencia en firme absuelve al denunciado, defendido por el letrado Eduardo Bolea, del delito continuado de agresión sexual con acceso carnal a menor de 16 años, con prevalimiento de la relación de superioridad y empleo de violencia e intimidación del que venía acusado. La Fiscalía de Gipuzkoa solicitaba para él una pena de prisión de 15 años.

