Absuelto un varón acusado de abusar del hijo de su prima cuando éste tenía 9 años
La Fiscalía de Gipuzkoa solicitaba para él una pena de prisión de 15 años
Sábado, 4 de octubre 2025, 00:16
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la sentencia absolutoria para el varón acusado de agredir ... sexualmente «en múltiples ocasiones» del hijo de su prima cuando éste tenía nueve años. La primera resolución se emitió en junio, pero la acusación interpuso un recurso de apelación. La sentencia en firme absuelve al denunciado, defendido por el letrado Eduardo Bolea, del delito continuado de agresión sexual con acceso carnal a menor de 16 años, con prevalimiento de la relación de superioridad y empleo de violencia e intimidación del que venía acusado. La Fiscalía de Gipuzkoa solicitaba para él una pena de prisión de 15 años.
La vista oral se celebró el pasado mes de mayo en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, y la madre del joven aseguró quedarse «en shock» cuando descubrió los presuntos abusos, que el acusado negó rotundamente desde el principio.
