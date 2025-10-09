Cerca de 15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos, un 20% más que hasta ahora, tras el ... cambio en la política de ayudas a la conciliación en las que trabaja el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, que prevé que puedan estar en marcha «en el primer trimestre de 2026».

El nuevo decreto, cuya memoria económica fue publicada ayer, contempla una serie de mejoras, tal y como adelantó este periódico el martes, que implicarán un mayor número de solicitudes y por tanto, mayor número de beneficiarios, pasando de los 12.233 actuales a los 15.000.

Según recoge el documento, se flexibilizan los límites y requisitos para acceder a la ayuda, por lo que más personas podrán cumplir con las condiciones. Así, hasta ahora para poder recibir la ayuda, era necesario estar de excedencia o reducción durante un periodo de al menos 59 días seguidos. Esto ahora cambia y se podrán acumular varios periodos hasta alcanzar ese umbral; una modificación que busca dar más flexibilidad a las familias.

Otra de las novedades que incorpora es la eliminación de la discriminación positiva a favor del hombre, por la que este tenía derecho a disfrutar de la totalidad de los días de la unidad familiar mientras que la mujer tenía limitado este disfrute a la mitad. Con el nuevo decreto se establecen unos límites máximos por pareja que podrán disfrutarlos ambos, con independencia de si la persona solicitante es hombre o mujer. En el caso de la excedencia, se establecen los 900 días por pareja (hasta ahora eran 548 días máximo para la mujer solicitante y 900 días máximo para el hombre). En el caso de la reducción de jornada, se establecen los 2.700 días por pareja (hasta ahora eran 3.900 días por mujer solicitante y 7.800 por hombre).

Hay que tener en cuenta que el 85% de las beneficiarias son mujeres «y con los nuevos límites van a poder disfrutar del total de días destinados para la pareja, no únicamente del 50%», según destaca el informe económico.

Reducción y excedencia

Otra de las medidas de refuerzo que se recogen en el proyecto de decreto es el aumento de las ayudas económicas a la conciliación laboral y familiar. Las cuantías se incrementarán un 10% para quienes necesitan atender a sus hijos o a familiares dependientes y para ello han de coger una excedencia o una reducción de jornada. Estas subvenciones, que compensan parcialmente la pérdida de ingresos, supondrán hasta 350 euros más al año, dependiendo de la renta familiar.

Teniendo en cuenta el incremento del 10% y las medidas de flexibilización establecidas, se espera que el coste por persona beneficiaria pase de los 1.612,34 euros a los 1.773,57 euros, por lo que se prevé que el gasto alcance los 26,6 millones de euros en 2026, lo que supondrá un incremento de 6,8 millones de euros con la incorporación de ambas mejoras.