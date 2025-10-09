Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos padres dan de merendar a sus hijos en una zona de juegos. LOBO ALTUNA

15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos

El Gobierno Vasco estima que el importe medio de la ayuda por persona beneficiaria ascenderá a 1.773 euros

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

Cerca de 15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos, un 20% más que hasta ahora, tras el ... cambio en la política de ayudas a la conciliación en las que trabaja el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, que prevé que puedan estar en marcha «en el primer trimestre de 2026».

