Una madre pasea a su hijo en un carrito de bebés. Félix Morquecho

Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales

Se amplía también la ayuda de 200 euros por hijo para familias con menores hasta 4 años a partir del «primer trimestre de 2026», pero sin carácter retroactivo

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Martes, 7 de octubre 2025, 00:01

La dificultad para conciliar la vida laboral con la familiar preocupa a cada vez más vascos. Casi 60.000 personas cuentan con una excendencia en ... el trabajo o se han reducido la jornada laboral para hacerse cargo de sus hijos o de un familiar dependiente. Para muchas familias de clase media, también se hace cuesta arriba el desembolso que supone criar a los hijos, cerca de 900 euros al mes de media. Con el objetivo de dar respuesta a esta realidad, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco ha puesto en marcha distintas medidas de refuerzo a las familias que prevé puedan estar en marcha «el primer trimestre de 2026». Se aumenta un 10% las cuantías a la conciliación y se amplía hasta los 4 años el cheque de 200 euros mensuales, según se desprende de la documentación que acompaña la convocatoria que han recibido los integrantes del Consejo Vasco de Familias para reunirse la próxima semana. Como novedad, se reconoce a las familias monoparentales en el tramo de 4 a 7 años, por lo que podrán recibir la ayuda de los 100 euros al mes que se concede ahora a las familias numerosas para terceros hijos y sucesivos. Estas son las principales novedades en las que trabaja el departamento que lidera Nerea Melgosa.

