Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales

La dificultad para conciliar la vida laboral con la familiar preocupa a cada vez más vascos. Casi 60.000 personas cuentan con una excendencia en ... el trabajo o se han reducido la jornada laboral para hacerse cargo de sus hijos o de un familiar dependiente. Para muchas familias de clase media, también se hace cuesta arriba el desembolso que supone criar a los hijos, cerca de 900 euros al mes de media. Con el objetivo de dar respuesta a esta realidad, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco ha puesto en marcha distintas medidas de refuerzo a las familias que prevé puedan estar en marcha «el primer trimestre de 2026». Se aumenta un 10% las cuantías a la conciliación y se amplía hasta los 4 años el cheque de 200 euros mensuales, según se desprende de la documentación que acompaña la convocatoria que han recibido los integrantes del Consejo Vasco de Familias para reunirse la próxima semana. Como novedad, se reconoce a las familias monoparentales en el tramo de 4 a 7 años, por lo que podrán recibir la ayuda de los 100 euros al mes que se concede ahora a las familias numerosas para terceros hijos y sucesivos. Estas son las principales novedades en las que trabaja el departamento que lidera Nerea Melgosa.

Ayudas a la conciliación. Se aumentan las ayudas económicas a la conciliación laboral y familiar. Las cuantías se incrementarán un 10% para quienes necesitan atender a sus hijos o a familiares dependientes y para ello han de coger una excedencia o una reducción de jornada. Estas subvenciones, que compensan parcialmente la pérdida de ingresos, supondrán hasta 350 euros más al año, dependiendo de la renta familiar, y tendrán un coste previsto de 2,17 millones de euros en 2026.

De esta forma, el Decreto 164/2019 de conciliación –que recoge las excedencias y reducciones por cuidado de menores o dependientes– se actualiza por primera vez en 15 años y las cuantías suben un 10%, además de mantenerse el 30% para colectivos vulnerables (familias numerosas, monoparentales, violencia de género y discapacidad superior a un 33%).

En el caso de las excedencias, para rentas familiares de menos de 20.000 euros, la cuantía se amplia de los 3.500 euros al año a los 3.850 euros, siempre teniendo en cuenta el 100% de la jornada y año, esto es, esa cantidad se recibiría si una persona coge todo el año de excedencia y trabaja un 100%.

En el caso de las reducciones de jornada, para reducciones del 33 al 40% (el mínimo para acceder a la ayuda) se amplía la cuantía de los 2.200 euros actuales a los 2.420 euros para rentas menores de 20.000 euros.

Plazos Se prevé que las familias puedan acceder a las nuevas ayudas en el primer trimestre de 2026

Estas medidas responden a una preocupación creciente de buena parte de la sociedad vasca con menores y personas dependientes a su cargo. De hecho, el 35,8% reconoce tener «muchas dificultades» para compatibilizar su trabajo con el cuidado de personas dependientes, según datos de la última encuesta del Eustat correspondiente a 2024, lo que supone un aumento de tres puntos con respecto al año anterior. Si se desgrana por sexos, el ahogo aún se hace más evidente:el 41,2% de las mujeres dicen tener muchas dificultades para conciliar.

También uno de cada tres trabajadores asegura que le resulta muy complicado compatibilizar empleo y crianza, mientras que un 27% admite problemas para mantener un equilibrio con sus actividades personales.

Estas necesidades han llegado a las puertas del Departamento vasco de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, que pretende «reforzar la corresponsabilidad, la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad del Estado del Bienestar» mediante un paquete de medidas, articuladas en el V Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias, la Infancia y la Adolescencia 2025-2030.

Expedientes registrados. Los datos ponen negro sobre blanco y ayudan a dimensionar esta realidad de la que hablan muchas familias. Desde enero hasta septiembre, se han registrado un total de 13.445 expedientes (95,6% biparentales y el 4,4% monoparentales) de reducción de jornada y excedencia. Según la Encuesta de Familias y Hogares Vascos de 2023, un total de 39.857 personas se redujeron la jornada por el cuidado de hijos;otras 5.537 personas por cuidado de personas dependientes y 7.190 optaron por la excedencia. En todos los casos, la proporción de mujeres que se hacen cargo de estos cuidados superan ampliamente a la de los hombres, en torno al 70%.

Novedad Las monoparentales podrán acceder a las ayudas de 100 euros para el tramo de 4 a 7 años

Entre los motivos más citados para interrumpir o reducir actividad están «ser la persona cuidadora», «es mi responsabilidad», «mis condiciones laborales me lo permiten sin perjuicio profesional», y también pesan el coste del cuidado y los ingresos inferiores a la pareja.

Días seguidos. El nuevo Decreto de ayudas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral que ultima el Departamento también incluye un cambio en las condiciones de acceso a las ayudas por conciliación. Antes, para poder recibirla, era necesario estar de excedencia o reducción durante un periodo de al menos 59 días seguidos. Esto ahora cambia y se podrán acumular varios periodos hasta alcanzar ese umbral; una modificación que buscar dar más flexibilidad a las familias.

Cheque de 200 euros. La ayuda actual que se presta para las familias con hijos de 0 a 3 años se amplia hasta los 4 años y se mantienen los 100 euros al mes para terceros hijos y sucesivos de 4 a 7 años. Como novedad, se reconoce a las familias monoparentales en este tramo que hasta ahora recogía solo a las familias numerosas.

Actualmente, este cheque mensual, que se puso en marcha en el año 2023 y que ha recibido este año 11.283 expedientes hasta la fecha, estaba dirigido a los padres y madres con hijos de hasta 3 años, pero desde el próximo año se extiende para cubrir también a los pequeños hasta que cumplan los 4 años.

Cabe destacar que esta ayuda no se aplica con carácter retroactivo. Es decir, si el decreto se publica en marzo de 2026, un niño que ha nacido en marzo de 2022 no llegaría a cobrar la prestación (ya que la ayuda se cobra hasta un mes antes de cumplir los 4 años). Por poner otro ejemplo, un niño que haya nacido en 2024 y se le ha reconocido la ayuda hasta los 3 años, una vez finalice esa resolución podrá solicitar el año de ampliación.

Cambios Se elimina la obligatoriedad de coger los 59 días mínimos de excedencia o reducción seguidos

En paralelo, se elimina también una traba frecuente: ya no se exigirá empadronamiento conjunto continuo durante toda la ayuda. Se admitirá hasta 30 días (60 si hay violencia de género) con el progenitor o la progenitora y el menor empadronados en municipios distintos.

El coste previsto en el próximo año asciende a 27,5 millones y otros 2,42 millones al incluir a las familias monoparentales en esta prestación que tiene, entre sus objetivos, garantizar unos «recursos mínimos» a todas las familias con hijos y fomentar la natalidad en Euskadi, en caída en los últimos tiempos, así como «mejorar la calidad de vida y el bienestar de estas familias».

Diversidad familiar. En el último año se han emitido más de 60.000 carnés de familia numerosa, un indicador «del peso demográfico y social de estos hogares». En paralelo, el nuevo decreto de reconocimiento y censo de familias monoparentales prevé 21.000 solicitudes, «lo que refuerza la necesidad de apoyos específicos en cuidado infantil, educación y economía doméstica».

Fiscalidad. El plan incluye deducciones por gastos en cuidados y servicios de conciliación, además de incentivos a la reincorporación laboral tras el cuidado de menores de 3 años. También se propone que las empresas que superen los mínimos legales en conciliación accedan a mejoras en el impuesto sobre sociedades. Se refuerza la comunidad Kontzilia y se apuesta por permisos iguales e intransferibles de 24 semanas y programas de parentalidad positiva en todos los niveles administrativos.

¿Cuándo se pondrán en marcha las ayudas? Tanto el Decreto de ayudas a las familias con hijas o hijos como de Decreto de ayudas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral se encuentran en fase «muy avanzada». Una vez se supere el procedimiento administrativo –hay una orden de aprobación, se somete a información pública, pasa por control económico y finalmente al Consejo de Gobierno–, las ayudas se prevé estén ya en marcha «en el primer trimestre de 2026».