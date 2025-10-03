Más de 14.000 usuarios utilizan la plataforma digital Ingura para aprender euskera

El Gobierno Vasco relanza este sistema que tiene como objetivo atraer a nuevos hablantes al idioma

Ibone Bengoetxea sujeta la tablet con el logo de Ingura durante la presentación del proyecto.

Gaizka Lasa San Sebastián Viernes, 3 de octubre 2025, 14:56

El Gobierno Vasco ha presentado este viernes INGURA, la plataforma digital para aprender euskera en línea que permite estudiar desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y a cualquier hora. Tal y como ha señalado la vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, el objetivo es «atraer a nuevos hablantes al euskera y facilitarles el acceso también en el ámbito digital».

La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia del Ejecutivo Vasco para impulsar el uso social del euskera, complementando la labor de los euskaltegis y abriendo nuevas puertas en el ámbito digital. INGURA ofrece «un entorno accesible, flexible y atractivo» para que cualquier persona pueda iniciarse o avanzar en el aprendizaje de la lengua.

Actualmente, más de 14.000 personas ya utilizan INGURA. El número de estudiantes de euskera en el mundo asciende hoy a 44.184 cifra que el Gobierno Vasco espera incrementar gracias a esta nueva herramienta.

Las y los usuarios pueden informarse en 4 idiomas (euskera, castellano, inglés y francés). La plataforma permite realizar actividades y almacenar resultados. Algunos contenidos de los cursos de cada nivel son gratuitos y otros bajo matrícula: actualmente en INGURA hay contenidos gratuitos de nivel A1 y nivel A2 y, en el caso de querer seguir estudiando o certificar el nivel, INGURA lo permite porque está integrado en la red de euskaltegis.

Ingura aporta 140 vídeos de situación y 140 explicativos subtitulados en 4 idiomas, además de 5.000 actividades y ejercicios para trabajar la expresión oral, la escritura, la gramática, el vocabulario y los contenidos culturales.

INGURA es un proyecto impulsado por HABE, con la colaboración del Gobierno de Navarra, el Euskararen Erakunde Publikoa de Iparralde y el apoyo de la Unión Europea a través de fondos POCTEFA. La vicelehendakari Bengoetxea ha subrayado que «estamos construyendo este proyecto entre diferentes instituciones y con un objetivo compartido: facilitar que cada vez más personas aprendan euskera y lo utilicen en su vida cotidiana».

El desarrollo de INGURA continuará en los próximos años con la incorporación progresiva de nuevos niveles y la integración de mejoras: integración de tecnología de traducción automática ITZULI, actividades resueltas por voz, tutor y mintzalagun virtual o la adaptación de la plataforma para personas con discapacidad intelectual, con desarrollos tecnológicos y didácticos específicos.